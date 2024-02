L'associació que gestionava el Poble Vell de Corberà d'Ebre es dissol per falta de relleu i manca de suport públic

Després de gairebé tres dècades d'activitat, aquest dissabte s'ha materialitzat la dissolució de l'Associació Poble Vell de Corbera d'Ebre, que gestionava precisament l'antic nucli d'aquesta localitat de la Terra Alta, que va ser destrossat pels bombardejos franquistes durant la Batalla de l'Ebre de la Guerra Civil.

L'Ajuntament del municipi pretén ara que sigui el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) qui assumeixi almenys temporalment la gestió del Poble Vell, convertit en un espai de memòria que rep milers de visitants cada any.

La voluntat del consistori és que així es pugui mantenir obert el Poble Vell, mentre s'estudia i es busca un nou model de gestió per al conjunt patrimonial. Integrar l'espai al Consorci és una de les opcions que es posaran sobre la taula. Tampoc es descarta crear una nova entitat gestora o assumir-ho des del consistori, tot i que és l'opció que menys convenç.

L'Associació Poble Vell ha tancat l'església al públic aquest dissabte, en un dia "trist". La presidenta de l'entitat, Anna Pedrola, ha acusat l'administració local de no oferir-los suport econòmic ni acompanyament en els darrers anys, fet que se suma al "deteriorament de les persones i l'esforç fet del voluntariat". Segons Pedrola, la manca de suport econòmic en els darrers anys ha acumulat un malestar que ha provocat l'extinció de l'entitat.

Pedrola també ha posat el focus en el Departament de Cultura, a qui demana que intervingui per garantir que la feina feta per l'associació en les darreres tres dècades no es perdi i el poble no es deteriori. De la mateixa manera, ha desitjat que les visites a l'espai es mantinguin, ara que serà l'Ajuntament qui s'encarregarà de la seva gestió.

L'expresident l'Associació Poble Vell Joan Antonio suggereix la creació d'una fundació per encarregar-se del conjunt patrimonial. Es tractaria d'una eina de gestió que assegurés la continuïtat i alhora, permetés la participació de diferents organismes, com podrien ser l'Ajuntament, la Diputació, universitats o l'associació, en cas que es recuperés. Un escenari que, de moment, Pedrola descarta si la situació "segueix de la mateixa manera".

Reprendre l'activitat dilluns

L'alcalde de Corbera d'Ebre, Sebastià Frixach, i el primer tinent d'alcaldia, Antonio Álvarez, han assegurat que faran tot allò que sigui possible perquè l'activitat es pugui reprendre a partir de dilluns mateix. Hi ha visites previstes que s'han d'atendre i no es vol tenir tancar el conjunt patrimonial. Frixach ha avançat que el 29 de febrer visitaran el Memorial Democràtic "per parlar amb la Generalitat" i veure "de quina manera més professional" podria funcionar el Poble Vell.

El Departament de Justícia i el Memorial Democràtic ajudaran a l'Ajuntament de Corbera d'Ebre a abordar la situació i trobar-hi solucions. El director dels serveis territorials de Justícia a l'Ebre, Lluís Montull, ha explicat a l'ACN que han conegut el cessament i dissolució de l'Associació del Poble a través del consistori i ha expressat "l'agraïment i el reconeixement de l'activitat i el compromís de l'associació en favor de la memòria democràtica".