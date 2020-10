L'atur cau lleugerament a Catalunya durant el setembre

L'atur registrat a Catalunya va presentar aquest setembre un descens de 2.441 persones respecte el mes anterior, situant-se en les 478.201, xifra que representa un descens de mig punt (-0,51%) respecte el mes anterior, segons les dades que ha donat aquest divendres el Ministeri de Treball i Economia Social. Es tracta del segon mes -després del juliol- en què cau l'atur des de l'esclat de la pandèmia de coronavirus.



En comparació al mateix mes del 2019, però, l'atur s'ha incrementat en el 28,33%, concretament hi ha 105.578 desocupats més. Ara bé, no ha estat un mal mes de setembre ja que, a diferència del que ha passat aquest 2020, durant l'any passat el volum de persones sense feina va créixer, exactament en 1.205. Pel que fa l'afiliació a la Seguretat Social, al setembre hi havia 3.352.732 persones inscrites, és a dir, 11.106 persones més respecte el mes anterior (+0,33%), mentre que si es compara amb el mateix mes del 2019, va ser un 3,10% inferior, amb un descens de 107.197 persones. D'altra banda, a finals de setembre hi havia encara 146.559 treballadors en ERTO a Catalunya de 33.204 empreses. A



Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats va sumar 3.776.485 persones, és a dir, 26.329 desocupats més que a l'agost (-0,69%), tot i que si es compara amb el setembre del 2019 va augmentar un 22,62 % (+696.774).

Des de l'arribada de la pandèmia i les conseqüents mesures restrictives, el pitjor mes a nivell d'atur a Catalunya ha estat l'abril. Al març, el volum de desocupats va créixer en termes mensuals en 21.833 persones, un 5,52%, mentre que a l'abril va augmentar en 50.763 persones (12,17%). Al maig (+15.339) i al juny (+1.870) també van registrar-se increments dels aturats, tot i que més baixos, mentre que al juliol va donar-se la primera caiguda dels desocupats en l'era del coronavirus. A l'agost, però, va tornar a pujar, amb 11.293 nous aturats.