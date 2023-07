L'atur cau per cinquè mes consecutiu a Catalunya i se situa en la xifra més baixa des del 2008

El mercat de treball tanca el mes de juny amb les millors dades des del 2008, tant pel que fa al descens de l'atur com a la creació d'ocupació. Segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, actualment hi ha 329.744 persones sense feina a Catalunya, un 1,89% menys de desocupats que el maig, o el que seria el mateix, 6.300 persones menys a les llistes dels serveis d'ocupació. És el cinquè mes consecutiu que l'atur cau a Catalunya. En comparació amb fa un any, hi ha 8.337 aturats menys, un 2,47%.

Pel que fa a la creació d'ocupació, les contractacions de la campanya d'estiu han disparat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social fins a un nou rècord: 3,74 milions de treballadors cotitzant a la Seguretat Social, la xifra més alta de la sèrie històrica del mes i el quart mes consecutiu encadenant rècords. En comparació amb el 2022, hi ha 105.558 feines més (+2,9%).

El descens de l'atur al juny a Catalunya s'ha deixat sentir en tots els sectors. En els serveis, constaven a les llistes 237.157, xifra que representa un descens de 5.106 desocupats. En el sector de la indústria hi havia 36.534 persones registrades (-630), a la construcció, 25.543 (-247), i en l'agricultura 5.436 (-162).



La desocupació ha caigut amb més força a Lleida

El mercat laboral català ha anotat descensos a les llistes dels serveis d'ocupació a totes les demarcacions del país. Amb relació al maig, la desocupació ha caigut amb més força a Lleida, amb un descens del 3,40% i a Girona, on ha baixat un 3,34%. També s'han registrat menys aturats a Tarragona (-1,73%) i a Barcelona (-1,64%), tot i que amb més moderació.

A l'Estat, el nombre de persones registrades a les llistes d'ocupació es va reduir en 50.268 persones en comparació amb el maig. El total de desocupats ha baixat dels 2,7 milions. En comparació a l'any anterior, el descens va ser del 6,86% (-191.740).

Pel que fa el nombre d'afiliats a l'Estat, el conjunt del sistema en va registrar 20.869.940. Si es compara amb el mes anterior, el nombre d'afiliats totals va pujar un 0,26% al juny. Entre gener i juny la Seguretat Social ha sumat prop de 450.000 afiliats, l'augment més pronunciat de la sèrie històrica i una xifra "similar a la del conjunt del 2022", segons ha detallat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.