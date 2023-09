L'atur creix a Catalunya en 7.500 persones a l'agost i encadena dos mesos a l'alça

Per segon mes consecutiu, l'atur creix a Catalunya, si bé se segueix movent en les xifres més baixes en l'agost des del 2008. En concret, segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball, Catalunya va tancar l'agost amb 338.872 desocupats, el que representa un augment de 7.516 persones que busquen feina amb relació al juliol (+2,27%). En canvi, si es compara amb un any enrere, l'atur ha caigut en 12.073 persones.

Abans d'aquest repunt, l'atur acumulava cinc mesos de caiguda i al juny va situar-se en 329.744 persones, la dada més baixa des del juliol del 2008. Pel que fa a la creació d'ocupació, s'ha frenat un 1,61%, amb 60.318 afiliats menys, fins als 3.369.395, tot i que si es compara amb un any enrere hi ha 100.636 persones més amb feina.

En termes relatius, l'atur ha crescut de manera similar a les quatre províncies catalanes, mentre que en xifres absolutes on més ho ha fet és, òbviament, a Barcelona, amb 5.431 ciutadans més sense feina, per davant de Tarragona (944), Girona (734) i Lleida (407). Per sectors d'activitat, el creixement ha estat especialment destacat en el serveis, amb 7.002 aturats nous, mentre que en d'altres àmbits, com l'agricultura, s'ha creat ocupació.

A nivell estatal, l'atur també ha augmentat, en concret en 24.826 persones, de manera que el total se situa en 2.702.700, que també és la dada més baixa d'aquest mes des del 2008.