L'atur puja en 5.300 persones al gener, però se situa en els nivells més baixos en aquest mes des del 2008

El 2022 va acabar amb dades positives per al mercat laboral, però el 2023 ha començat amb un repunt en el nombre d'aturats a Catalunya, com és habitual en els mesos de gener, principalment perquè es posa punt final a la campanya de Nadal. Així, aquest gener, l'atur ha pujat en 5.306 persones i en total hi ha actualment 351.644 persones sense feina a Catalunya, un 1,53% més de desocupats més que el desembre passat, segons les dades del Ministeri de Treball.

Aquesta xifra d'aturats és la més baixa d'un mes de gener a Catalunya des del 2008, quan la xifra de desocupats era de 282.897. De la mateixa manera, les afiliacions han batut un rècord de la sèrie històrica en aquest mes amb 3.578.142 empleats.

Així, les xifres son pitjors que el desembre passat, però millors que el gener de 2022. Si es compara amb l'any anterior, hi ha 95.628 empleats més (+2,75%) i 20.158 aturats menys (-5,4%).

El mercat laboral català ha anotat increments a les llistes dels serveis d'ocupació a totes les demarcacions del país. Amb relació al desembre, la desocupació ha caigut amb més força a Girona, amb una pujada del 2,2% i de Tarragona, on ha crescut un 2,04%. També s'han registrat més aturats a Lleida (+1,8%) i a Barcelona (+1,3%). Si es compara, però, amb els registres del 2022, lideren l'augment de l'atur Tarragona (+10,8%) i Lleida (+10,2%). En tercer lloc, se situa Girona (+8,7%) i, per últim, Barcelona (+3,6%).

En comparació amb el desembre, l'augment de l'atur català s'ha concentrat únicament en el sector dels serveis, que és el principal motor de la campanya de Nadal i que ha registrat 5.348 desocupats més. En canvi, la desocupació ha baixat a la construcció (-283 persones), a la indústria (-117 persones) i a l'agricultura (-39 persones).



L'atur puja en 70.700 persones a l'Estat

En l'arrencada del 2023, Catalunya té menys aturats que al conjunt de l'Estat, on l'atur ha pujat en 70.744 persones, un repunt del 4,49%. És la quarta en la llista de comunitats amb més pujades per darrere d'Andalusia, Madrid i el País Valencià.

El nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social també ha caigut al conjunt de l'Estat amb 215.047 afiliacions menys que al desembre, per la fi de la campanya nadalenca. Amb relació a l'any passat, però, hi ha 454.063 treballadors més. La mitjana d'afiliats a la Seguretat Social és de 20.081.224 persones, la més elevada de la història d'un mes de gener.