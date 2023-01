L'atur augmenta en gairebé 22.000 persones el darrer trimestre del 2022

El refredament del mercat laboral ja ha arribat a Catalunya. Si més no, aquesta és una de les conclusions que pot extreure's de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponent al quart trimestre que ha publicat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'estudi mostra com Catalunya va tancar el curs amb 387.200 persones sense feina, el que suposa 21.900 més que en el trimestre anterior. La taxa de desocupació s'eleva al 9,91%, sis dècimes més que tres mesos enrere.

Amb tot, en el conjunt de l'any l'evolució no és negativa, ja que durant el 2022 l'atur va caure en 8.200 persones i la taxa va reduir-se més de dues dècimes, situant-se per sota del 10% en acabar l'any per primera vegada des del 2007. El refredament del mercat de treball es nota si es compara amb les dades del 2021, quan van generar-se només a Catalunya gairebé 160.000 llocs de treball més i la taxa d'atur va caure en 3,7 punts.

Pel que fa a la generació d'ocupació, Catalunya va tancar el 2022 amb 3.519.000 persones ocupades, gairebé 41.000 menys que en el tercer trimestre, però 20.800 per damunt de la dada amb què va concloure el 2021. També en aquest cas el volum de persones ocupades no era tan elevat des de fa 15 anys, el 2007, just abans de l'inici de l'anterior crisi econòmica i financera. Aleshores hi havia 3.621.300 persones ocupades.

A nivell provincial, la menor taxa d'atur es registra a Girona, amb el 8,54%, mentre que la de Lleida és del 9,47%, la de Tarragona del 9,81% i la de Barcelona del 10,15%. En el conjunt de l'Estat l'atur va caure en 79.900 en el conjunt del 2022 i els llocs de treball van créixer en 278.900. El darrer trimestre, però, l'evolució va ser negativa i van caure els llocs de feina i va augmentar l'atur, que va tancar l'any amb una taxa del 12,87%.