L'atur cau en gairebé 10.000 persones a Catalunya i se situa en la xifra més baixa des del 2008

Catalunya va tancar el juny amb 9.946 aturats menys que el mes anterior, una reducció del 2,86% respecte al maig, en un context de recuperació econòmica després del cop de la Covid-19 que deixa el nombre total d'aturats en 338.081, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Es tracta del cinquè mes consecutiu en què baixa el nombre de desocupats a Catalunya.

L'atur s'ha reduït un 24,17% en un any

De fet, la xifra ha caigut en 15 dels 16 últims mesos, un fet que deixa clara la tendència. El descens més destacat s'ha viscut a la demarcació de Girona, on el volum d'inscrits com a aturats s'ha reduït més d'un 5% durant el juny. A més a més, és la dada d'atur més baixa en 14 anys -des del juliol del 2008-, un mes després que el total d'aturats baixés del llindar dels 350.000. En comparació amb el 2021, fa just un any, Catalunya ha reduït l'atur en 107.781 persones, cosa que representa un descens del 24,17%.



Durant el juny s'han signat 280.974 contractes a Catalunya, dels quals un 46% han estat indefinits, seguint la línia engegada des de l'aprovació de la reforma laboral. Alhora, l'economia catalana ha generat 151.818 llocs de treball més, amb un increment de l'afiliació del 4,36%. En total, hi ha 3.637.223 empleats a Catalunya, segons els registres de la Seguretat Social al juny.