L'IPC a l'Estat es dispara un punt i mig al juny i se situa en el 10,2%, la taxa més alta dels darrers 37 anys

La inflació anual a l'Estat s'ha disparat un altre punt i mig al juny i ha superat els dos dígits, fins al 10,2%, segons l'indicador avançat de l'Índex de Preus al Consum (IPC) de l'Institut Nacional d'Estadística. Concretament, es tracta d'un punt i mig més que la taxa anual del maig, que es va situar en el 8,7%, i suposa la taxa més alta des de l'abril del 1985.

L'increment de la inflació es deu principalment a la pujada de preus dels carburants, que va ser superior respecte el mateix mes de l'any passat, i dels d'aliments i begudes no alcohòliques, que fa un any tenien uns preus estables. També ha influït el preu dels hotels, cafès i restaurants, que han augmentat respecte al 2021.

D'altra banda, la taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats ni els productes energètics, va pujar sis dècimes, fins al 5,5%. Si es confirma aquesta dada, serà la més alta des de l'agost del 1993. Pel que fa la taxa mensual, al juny es va registrar una taxa de l'1,8% respecte al maig, segons l'indicador avançat de l'IPC. Quant a l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat, el mes de juny es va produir una variació anual del 10%, un punt i mig per sobre en comparació amb el mes anterior.

La variació anual definitiva de l'IPC corresponent al mes de maig es coneixerà el pròxim 13 de juliol.