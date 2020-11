L'economia catalana creix un 15,7% el tercer trimestre, però acumula una caiguda de més del 9% el darrer any

L'economia catalana va experimentar un creixement del 15,7% entre juliol i setembre respecte al segon trimestre, un punt per sota la mitjana al conjunt de l'Estat (+16,7%). Es tracta de la pujada trimestral més important de la sèrie històrica, condiciona pel desconfinament dels mesos d'estiu. No obstant això, el PIB català acumula caiguda interanual del 9,1% en el tercer trimestre, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), publicada aquest dijous. Durant el tercer trimestre, tots els sectors econòmics van presentar taxes de variació interanuals negatives, tot i que la intensitat de les caigudes va ser inferior respecte als valors registrats entre abril i juny. Segons l'Idescat, aquesta situació ha estat possible arran de "la normalització de l'activitat econòmica i la finalització de l'estat d'alarma".



En el mateix període, l'economia espanyola va registrar una caiguda interanual del 8,7%, mentre que el PIB al conjunt de la Unió Europea va patir un descens del 3,9%. En termes interanuals, el sector de l'economia catalana que menys cau és l'agricultura (2,0%), mentre que la davallada més severa la tenen els serveis (9,3%). La indústria baixa un 8,2%, però segons la Generalitat, algunes de les activitats dins el sector com l'alimentació, la química o la farmacèutica, "pràcticament han recuperat la producció que tenien l'any anterior". L'automoció, per la seva part, "té previst recuperar parcialment la producció perduda els darrers mesos", mentre que altres activitats com la producció d'energia elèctrica o les arts gràfiques "presenten una tendència de recuperació més lenta".

La Comissió Europea empitjora les previsions per Espanya

La Comissió Europea empitjora més d'un punt les previsions econòmiques per a Espanya i calcula que el PIB estatal caurà un 12,4% el 2020, una xifra que eleva un punt i mig la davallada respecte als pronòstics del juliol. Les noves previsions de la Comissió Europea confirmen Espanya com l'estat de la Unió Europea més afectat econòmicament per la Covid-19 i també són menys optimismes sobre la recuperació. Els càlculs de Brussel·les rebaixen en gairebé dos punts fins al 5,4% el repunt per a l'any que ve, mentre que el Govern espanyol estima que el creixement serà del 7,2% el 2021.



En canvi, la Comissió Europea preveu que l'atur a Espanya se situï aquest any en el 16,7%, quatre dècimes per sota de les previsions del Govern espanyol. Malgrat el repunt econòmic l'any que ve, Brussel·les estima que la desocupació augmentarà fins al 17,9% el 2021.

L'Airef estima caigudes d'entre el 10,7% i l'11,4%

L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) pronostica que el dèficit de l'Estat s'enfilarà fins a l'11,6% aquest 2020 i que l'any que ve es redueixi fins al 8%, segons ha explicat la presidenta de l'organisme, Cristina Herrero, a la Comissió de Pressupostos del Congrés dels Diputats per presentar l'Informe sobre les Línies Fonamentals dels Pressupostos a les Administracions Públiques del 2021. En un escenari en què la pandèmia es manté però no es fa un confinament generalitzat, l'Airef estima que el PIB podria caure un 11,1% el 2020 per després recuperar-se un 8,2% el 2021, mentre que en un escenari més optimista, amb un control dels rebrots, espera que augmenti un 10% el 2021 després de retrocedir un 10,7% aquest any.



En canvi, si la segona onada requereix de mesures encara més estrictes per contenir l'expansió del coronavirus amb restriccions de la mobilitat i de l'activitat econòmica o s'as-sumeix que s'allargarà més temps del previst, la previsió de l'Airef apunta a un creixe-ment del PIB de només un 6,5% el 2021 després de caure un 11,4% el 2020.