L'Elèctrica Dharma veu "incomprensible" que l'Ajuntament de Barcelona no els hagi inclòs al concert dedicat a la Zeleste

El grup Elèctrica Dharma ha lamentat que l'Ajuntament de Barcelona no els hagi inclòs al concert d'homenatge a la Zeleste, que s'ha celebrat en el marc de la Mercè. "És incomprensible que Barcelona Cultura organitzi el concert homenatge als 50 anys de Zeleste a La Mercè, hi siguin tots els grups menys la Dharma, un dels seus primers i màxims exponents. Com es possible?, es pregunta el grup a la xarxa X.

Fonts municipals han replicat que el concert "era una tria de cançons d'entre totes les que formen part de la seva història" i que "no es buscava fer un estudi musicològic". "El concert de Zeleste és una mirada 50 anys després interpretada per una banda formada per músics a la vintena", han assenyalat fonts municipals.

"No es buscava fer un estudi musicològic, que la tria de grups fos exhaustiva ni que dels grups triats sonessin les tonades més conegudes. No és un recull històric, sinó una tria de cançons d'entre totes les que formen part de la seva història", afegeixen.

L'actuació Els 50 de Zeleste va reivindicar l'esperit de la mítica sala del carrer de l'Argenteria, coneguda pel seu paper clau en la contracultura barcelonina. L'espectacle es va dividir en set capítols, cadascun dedicat a un artista representatiu de l'Ona Laietana, com Gato Pérez, Pau Riba, Orquestra Plateria, Música Urbana, Jaume Sisa, Toti Soler i l'Orquestra Mirasol.

A més dels músics originals, l'espectacle va incloure la participació de músics actuals que han pres el relleu d'aquella generació, establint un diàleg intergeneracional. Per exemple, La Ludwig Band va interpretar cançons de Pau Riba, mentre que Joan Colomo va cantar el clàssic de Sisa Qualsevol nit pot sortir el sol. Altres actuacions van incloure la interpretació de temes icònics com Granito de sal de Gato Pérez o Ligia Elena de Rubén Blades, a càrrec de Manel Joseph i Pep Torres, membres originals de l'Orquestra Plateria.