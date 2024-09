Portes obertes La Mercè: 10 espais i museus que pots visitar gratis durant les festes de Barcelona aquest 2024

Des d'aquest divendres i fins dimarts, Barcelona viu la seva gran festa major. La Mercè 2024 va arrencar amb el pregó, un tret de sortida d'un cúmul d'activitat que s'allarguen fins que el Piromusical tanqui la festa. Com cada any, totes les activitats organitzades per l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut de Cultura de Barcelona són gratuïtes.

Entre aquestes, hi trobem els museus i altres equipaments municipals que surten a l'apartat de portes obertes del web de la festa, que tenen entrada lliure i gratuïta. Alguns d'aquests espais poden oferir altres activitats com ara tallers, visites guiades o teatralitzades, per bé que algunes d'aquestes sí que poden ser de pagament. També cal tenir en compte que algunes requereixen reserva prèvia, i es recomana confirmar els horaris de gratuïtat als canals dels mateixos espais.

En qualsevol cas, us recomanem fins a 10 museus, espais o equipaments que podeu visitar a Barcelona de forma gratuïta durant les festes de la Mercè, que es concentren especialment de dissabte a dimarts. I us oferim un llistat amb la resta que també tindran les portes obertes als visitants de forma gratuïta, amb opcions per a tots els gustos.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Per la Mercè se celebra la jornada de portes obertes i activitats al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). En concret, amb portes obertes a l'exposició Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar, adquirint el tiquet gratuït en línia. Però també podem pujar al Mirador per contemplar unes vistes magnífiques de la ciutat de Barcelona. Serà diumenge i dimarts entre les 11 i les 20 hores, amb visita comentada a les 11.30 h.

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB.

Castell de Montjuïc

El diumenge i el dimarts, des de les 11 h fins a les 18 h, el Castell de Montjuïc ofereix recorreguts de descoberta d'aquest indret i els espais més especials gràcies a l'equip de mediació, tot fent èmfasi en la història del Castell associada a la ciutat de Barcelona. És una activitat gratuïta sense reserva prèvia, per bé que amb aforament limitat per ordre d'arribada. També serà possible visitar gratuïtament les dues exposicions que actualment es troben obertes al recinte: Sota la influència de Gaudí. A les Casernes del Castell i Ressons de la Memòria. Fotollibres del present.

Cosmocaixa

Un dels altres clàssics gratuïts aquest diumenge serà el Cosmocaixa, que dimarts de 10 a 20 hores oferirà la visita a l'exposició temporal Matemifasol i a cinc espais permanents. Sala Univers, l'exposició permanent de CosmoCaixa; Bosc Inundat, la coneguda selva amazònica del museu; Base antàrtica, amb fotografies de l'exposició permanent renovades; El Mur geològic, un espai permanent amb set grans peces reals originades per processos geològics; I Lab Math, amb jocs, puzles, laberints, endevinalles i tota mena de reptes.

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Dimarts de 10 a 15 h podem visitar o revisitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que sempre és una gran opció, en aquest cas només al matí. Ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, l'any 1934 va obrir les portes com a museu aplegant la col·lecció medieval, i posteriorment s'inauguren les sales noves d'art romànic i art modern. Les portes obertes donen accés a la col·lecció i també a les exposicions temporals. Actualment hi trobem la mostra Adolf Fargnoli. Del Noucentisme a l'avantguarda.

El Museu Nacional d'Art de Catalunya, un dels grans equipaments de la ciutat. — MNAC

MUHBA - Temple d'August

Diumenge de 10 h a 20 h i dimarts de 10 h a 19 h també es pot visitar a través de les portes obertes el Temple d'August, de la colònia romana de Barcino, consagrat al culte imperial, i que data del segle I aC. Actualment, les restes del Temple es localitzen a l'interior d'un edifici on es conserven quatre columnes, de fust estriat i capitell corinti, part de l'arquitrau i del pòdium.

Sagrada Família

La Sagrada Família també es prepara per a la tradicional celebració de les jornades de portes obertes coincidint amb les festes de la Mercè. Com a novetat d'enguany, s'ampliaran a quatre dies, de divendres a dimarts. Els visitants faran un recorregut per la Basílica i, en aquesta ocasió, descobriran com s'està treballant per finalitzar la torre de Jesucrist, la que serà la més alta del conjunt de torres centrals. Tot i que ens en fem ressò, cal destacar que ja s'ha exhaurit el termini per participar en el sorteig.

Museu Picasso

La jornada de portes obertes al Museu Picasso de Barcelona es podrà fer dimarts de 9 a 20 h. Inclou l'exposició permanent (col·lecció Picasso), així com l'exposició temporal Fernande Olivier, Pablo Picasso i els seus amics. Documents i fotografies inèdites, testimonis audiovisuals i diversos retrats signats pel cercle d'amics d'Olivier són les obres principals que conformen aquesta mostra única.

Museu Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

Diumenge i dimarts entre les 10 i les 20 h també hi ha portes obertes al Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Contempla l'entrada al monestir i les exposicions vigents: L'hort medieval del monestir; Mobles d'emmagatzematge del Monestir. La grandesa del que és senzill; Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. Els tresors del monestir; i Plantes, remeis i apotecaris. El jardí medieval del monestir de Pedralbes.

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. — Antonio Navarro Wijkmark

Disseny Hub Barcelona

Entre diumenge i dimarts, en horari habitual, també podrem gaudir de l'entrada gratuïta al Disseny Hub Barcelona, el Museu del Disseny. En concret, a partir del matí podrem visitar les exposicions permanents: Objectes comuns. Històries locals, debats globals; Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual (1980-2003); El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015); I Enjoia't.

Jardí Botànic Històric

Acabem al Jardí Botànic Històric a Sants-Montjuïc, on podrem col·lecció de planta viva que ens ofereix. En aquest cas, es fan divendres, dissabte i diumenge, de 10 h a 19 h. A més, el dissabte es farà l'activitat Jugatecambiental, amb el taller d'estampació de fulles seques per fer medalles.