La paella, el plat favorit dels catalans

L'escudella, la pasta, l'arròs, la truita de patata, el fricandó, els canelons... Quin és el plat favorit dels catalans? I el més representatiu de la cuina catalana? La gastronomia catalana, que és al mateix temps mediterrània, és una de les més completes del món. Per alguns, l'escudella és el plat català per definició, altres consideren que no hi ha res més bo i català que els canelons de Nadal, també n'hi ha que prefereixen pizza o pasta. La darrera enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ha posat punt final al debat.

El Centre d'Estudis d'Opinió ha elaborat un rànquing dels gustos i preferències gastronòmiques dels catalans i la guanyadora ha estat la paella/arròs. El 21% dels enquestats l'ha escollit per davant de qualsevol altre tipus de plat. La pasta i la fideuada han quedat en segona posició, amb un 15% dels vots, seguides per les tapes i carns (12%), les sopes o plats de cullera (9%), les verdures (9%) i els peixos i marisc (6%). Tot i la popularitat de les pizzes, només el 4% dels catalans la considera el seu plat favorit. Els canelons i la lasanya han quedat en novena posició i la truita de patates és la gran absent, ja que ni tan sols apareix al rànquing.

Independentment d'això, els resultats també mostren que els plats més representatius de la cuina catalana són, per aquest ordre, l'escudella (20%), la botifarra amb mongetes (17%), el pa amb tomàquet, els calçots, la crema catalana, els canalons, la fideuà o paella, el fricandó, l'escalivada i els cargols a la llauna.

Els majors de 50 anys prefereixen arròs i els més joves pasta

Per franges d'edat, els resultats no canvien gaire. Els majors de 50 anys prefereixen arrossos i paelles, mentre que entre els menors de 50 el plat favorit és la pasta i la fideuà. De fet, els menors de 24 anys no només prefereixen la pasta abans que la paella, també hi situen per davant les carns i pollastres i les tapes.

Hi ha diferència de preferències gastronòmiques entre els que viuen a les grans ciutats i els que viuen als pobles? El cert és que no gaire, la paella és el plat que més agrada en general. No obstant, els municipis més petits, de menys de 2.000 habitants, trien la pasta i la fideuada.