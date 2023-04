El PSC es consolidaria com a primera força al Parlament, segons el CEO

El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya i ho faria amb un cert coixí sobre ERC, que repetiria com a segona força, mentre que Junts seria la tercera opció preferida dels ciutadans. Aquest és un dels principals titulars que pot extreure's de la primera onada del Baròmetre d'Opinió Política del 2023, que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha publicat aquest dimecres. L'enquesta dona al PSC entre 34 i 40 diputats, mentre que Esquerra es mou en una forquilla dels 29 i 34 representants i Junts dels 22 als 28.

Això significa que socialistes i republicans estan en una posició molt similar a l'anterior Baròmetre, publicat al novembre, mentre que Junts es recupera lleugerament, ja que fa cinc mesos n'obtenia entre 19 i 24. L'enquesta prèvia s'havia fet just després de la sortida del Govern del partit de Laura Borràs i Jordi Turull. Pel que fa a l'estimació de vot, el CEO preveu que el partit de Salvador Illa es mouria entre el 23% i el 27% -als comicis del 14 de febrer del 2021 va obtenir-ne el 23%-; ERC entre el 18% i el 22% -21,3% a les eleccions-; i Junts entre el 14% i el 17%.

El sondeig pronostica una pugna aferrissada per la quarta posició entre el PP, la CUP, En Comú Podem i Vox, mentre que Cs tindria forces opcions de quedar fora del Parlament. En concret, el CEO dona tant al PP com a la CUP una forquilla d'entre 8 i 12 diputats, que en els cas dels Comuns va dels 7 als 12 i en el de Vox de 7 a 10. Això significa que tots es mouen en xifres similars a les obtingudes a les eleccions de fa dos anys, excepte el PP, que experimenta una forta recuperació, ja que només n'havia obtingut tres. En estimació de vot, oscil·len entre el 6% i el 9% dels sufragis. Cs, en canvi, rep entre el 3% i el 5% d'intenció de vot, el que es traduiria en cap escó en la franja baixa i en cinc en l'alta.

Pel que fa a les eleccions al Congrés dels Diputats, PSC i ERC tindrien una pugna aferrissada per la primera posició, amb entre 12 i 15 escons pels socialistes -ara en tenen 12- i entre 11 i 15 per als republicans -que en sumen 13-. Junts es mouria entre els 5 i els 7; En Comú Podem n'aconseguiria de 4 a 8; el PP de 2 a 5; tant Vox com la CUP d'1 a 4 i Cs entre 0 i 1.

Junqueras, el líder millor valorat

El dirigent polític amb millor valoració ciutadana és el president d'ERC, Oriol Junqueras, amb un 4,9; per davant del líder d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens (4,6); el president del Govern, Pere Aragonès (4,5); la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach (4,5) i les cupaires Eulàlia Reguant i Dolors Sabater, ambdues amb un 4,4. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, queda amb un 4,2, però està per damunt de Carles Puigdemont (4,0) i Laura Borràs (3,7). En canvi, quan la pregunta es fa als seus propis electors, qui obté millor valoració és Puigdemont (7,7), per davant de Junqueras (6,8).

Gairebé 8 de cada 10 catalans defensen la celebració d'un referèndum d'autodeterminació

Amb relació al conflicte territorial el nou CEO no presenta grans canvis i tant el "sí" com el "no" a la independència es mantenen pràcticament inamovibles, amb el "no" (50%) set punts per davant del "sí" (43%). Amb tot, el 77% dels catalans estan molt o bastant d'acord que els catalans tenen dret a decidir el futur del seu país en un referèndum.