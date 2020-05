L'esquerra europea presenta 'La solidaridat és la cura', el seu pla anticrisi a la UE 

La formació d'Esquerra Unitària al Parlament Europeu (GUE) considera que la Unió Europea ha de prendre mesures en quatre fronts per sortir el menys perjudicada possible de la crisi econòmica. Advoquen per mesures per construir "una Europa més social i ecològicament justa, amb la solidaritat com a columna vertebral".



Els presidents de la formació d'esquerres, Manon Aubry i Martin Schirdewan, han presentat aquest dimarts a través de Facebook live "La solidaritat és la cura". Aquest pla aposta per reforçar el sistema sanitari, crear llocs de treball i enfortir la protecció social, contrarestar la crisi econòmica i social garantint una recuperació verda i mai perdre de vista els drets fonamentals.



Per l'esquerra europea les institucions europees van arribar tard a la crida de socors dels Estats membres, ofegats per la crisi sanitària de la Covid-19. I ho van fer, segons expliquen els eurodiputats, amb "polítiques neoliberals, absència de coordinació i poca solidaritat entre els països".

Durant la crisi de l'euro es va fer famosa la frase de "whatever it takes" ("el que calgui") en boca de l'aleshores president de Banc Central Europeu (BCE), Mario Dragui. Aquella frase va alleujar la tempesta financera defensant que faria l'impossible per garantir la supervivència de l'euro. En aquesta ocasió, GUE es fa amb aquest lema i insta a Brussel·les a fer "tot el que estigui a les seves mans per garantir una salut pública i solidària".



Denuncien que el sistema sanitari dels Estats membres ha arribat a aquesta crisi del coronavirus amb oxigen assistit, perquè al llarg de l'última dècada "la Comissió Europea ha recomanat fins a 63 vegades retallades en aquestes partides". Per això consideren que és clau "revertir aquestes polítiques neoliberals i d'austeritat i injectar fortes inversions en el sistema de salut i seguretat social".



"La pandèmia ha posat al descobert les desastroses conseqüències de l'austeritat en els nostres serveis públics i ha revelat l'impacte catastròfic del lliure comerç i la pèrdua de la nostra sobirania industrial", segons paraules de la copresidenta Manon Aubry.

La francesa insisteix en la importància de regar d'inversió a el sector sanitari i donar suport al control estatal, a través de la nacionalització si cal, dels sectors clau per donar resposta a la pandèmia. Segons explica, aquest punt també inclouria "l'establiment de companyies farmacèutiques de propietat pública".

Resposta verda i social

L'esquerra europea creu que la recuperació deu ser verd, en línia amb els compromisos que va assumir la presidenta de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen. Considera que la crisi actual no pot usar-se d'excusa per no arribar a l'objectiu de neutralitat zero de carbó i per això demana un pressupost europeu "ambiciós, amb el major finançament per a polítiques de cohesió, clima, salut i solidaritat". A més, anima a Brussel·les a defensar una reducció del 70% de les emissions per a la dècada vinent.



El bloc d'esquerres insisteix que aquesta crisi ha posat de manifest la vulnerabilitat en la qual es treballa en molts sectors que han estat essencials per a la lluita contra la pandèmia. Denuncien que són mal pagats i, sovint, ignorats. Per això insisteixen a defensar "unes condicions laborals dignes, millors drets i un increment en els seus salaris".

En aquest sentit, el document anima a seguir participant en els aplaudiments al vespre, però també "a defensar mesures de protecció per a l'ocupació i els drets socials". Hi ha una menció especial a les dones, que una crisi més són la baula més vulnerable, i corren el risc de carregar amb gran part de les conseqüències econòmiques després del desconfinament.



Aubry i Schirdewan defensen que ningú pot quedar enrere i insisteixen a defensar dos valors atemporals: la igualtat i la no discriminació. Demanen a la Unió Europea que condemni "la discriminació i els discursos d'odi contres dels immigrants, refugiats i minories". En aquesta línia, insten a Brussel·les garantir el dret d'asil i als Estats membres a "estendre automàticament els permisos de residència i concedir permisos de residència temporals als immigrants indocumentats".



Així, insisteixen que s'ha de respectar l'estat de dret, la democràcia i els drets fonamentals, fent especial èmfasi en la llibertat de premsa. Després de citar Polònia i Hongria, els eurodiputats afegeixen que "les mesures extraordinàries no poden ser utilitzades com una tapadora per a una acció repressiva amb el pretext de la protecció per a la salut".

Econòmica, per i per a les persones

"La solidaritat és la cura" defensa que la resposta econòmica que es doni a la crisi deu tenir present a les persones i al planeta. Considera que les mesures proposades fins ara tornen a caure en els errors del passat i insten a Brussel·les a seguir "un camí diferent per promoure la solidaritat i minimitzar les conseqüències negatives per a la ciutadania".



Demanen que el Fons de Recuperació, que previsiblement presentarà demà la Comissió Europea, compti amb 1,5 bilions d'euros, amb zero interessos, que siguin distribuïts "a través de bons d'acord amb les normes de cohesió dins dels Estats membres".



L'esquerra europea proposa reemplaçar el Pacte de Creixement i Estabilitat per un Pacte de Desenvolupament sostenible, que salvaguardi els drets laborals i la bandera sigui una feina digna. A més, la formació demana que el deute sobirà lligat a la crisi sanitària sigui cancel·lat, almenys la part corresponent als préstecs a través del BCE. Per Aubry, és l'única manera de "començar de nou i superar l'impacte econòmic i social".



La política francesa insisteix que el BCE "ha de comprometre a actuar com a prestador directe als Estats membres". Considera important "revisar els estatuts de l'entitat i adaptar-los als nous temps, canviant els tractats".



El polític alemany, per la seva banda, reconeix que no se sent còmode amb les polítiques que defensa el seu país natal i insisteix en la importància d'una "solidaritat real entre països de nord i de sud d'Europa". Així, mostra el seu suport a les mesures presentades per Itàlia i Espanya, dos dels països més afectats per la pandèmia, que defensen la creació dels coronabons.



Defensen aquest producte financer com una forma permanent de creació de diners per compensar la caiguda de l'economia en el bloc. Consideren que aquests bons també podrien ser emesos pel Banc Europeu d'Inversions (BEI), "sempre que s'emetin sense condicions macroeconòmiques i siguin comprats immediatament després pel BCE".

També aposten per un increment dels impostos a les grans corporacions per posar el seu granet de sorra en la recuperació del bloc comunitari. La formació defensa que la recuperació "no serà social si no es finança amb recursos fiscals progressius i redistributius". Per això, Manon Aubry ha posat d'exemple a Google, Amazon o Carrefour, com "empreses rendibles a què demanar una taxa més elevada".



El document "Solidaritat és la cura" conclou que aquesta crisi és una oportunitat d'or per renovar-se i construir un futur "sa, igualitari i ecològic". Demà s'espera que la Comissió Europea presenti el seu pla de reconstrucció de la Unió Europea a l'Eurocambra.