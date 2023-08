L'Esquerra Independentista crida a omplir els carrers per la Diada davant "l'onada reaccionària" de l'extrema dreta

L'Esquerra Independentista (EI), integrada per la CUP, Arran, Alerta Solidària, COS, SEPC i Endavant, ha fet una crida a "desbordar els carrers" per la Diada de l'11 de setembre per aturar "l'onada reaccionària" de l'extrema dreta contra la llengua i els drets. "Cal acabar amb els discursos d'odi que ataquen la nostra llengua, cultura i poble", ha reclamat la portaveu d'Arran, Marina Gispert, en un acte al Fossar de les Moreres aquest dimecres.

Respecte a les negociacions postelectorals per a la investidura, Gispert ha criticat la proposta de dos anys de legislatura que ha suggerit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. "S'ha de tornar a situar el conflicte català sobre la taula, rebutgem qualsevol tàctica de l'Estat per pacificar-lo", ha sentenciat.

Sota el lema 'Som un poble que lluita, som països catalans', l'Esquerra Independentista ha convocat diverses mobilitzacions arreu de Catalunya amb motiu de la Diada. En concret, han explicat que a Lleida la manifestació tindrà lloc a les 12 :00 hores a la Plaça Paeria, a Girona a les 17:00 hores a la plaça del Vi i a Reus al Mercat Central a les 19:30 hores.

Acte d'homenatge a Gustau Muñoz

Pel que fa a Barcelona, la portaveu d'Arran ha dit que la protesta central tindrà lloc a les 18 :00 hores a la Plaça Urquinaona, però que a dos quarts de 10 del matí l'organització té previst fer un acte d'homenatge al militant independentista català, Gustau Muñoz, que seguirà amb una manifestació juvenil fins al Mercat del Born.

Preguntada sobre el fet que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no hagi confirmat l'assistència a la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, la portaveu no ha volgut respondre de forma concreta a la qüestió. Tanmateix, ha dit que "el més important" és que hi hagi la "màxima participació", per això ha animat a tota la ciutadania a sumar-se a totes les mobilitzacions "que ajudin a confrontar de nou a l'Estat espanyol".