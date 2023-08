La nova imatge per a la Diada 2023 reivindica els diversos accents del català

La imatge institucional de la Diada d'enguany reivindica la llengua catalana i la seva diversitat mitjançant l'ús de quatre geosinònims: "Roig", "Vermell", "Grana" i "Carmesí". Col·locats en vertical sobre un fons groc, les quatre paraules conformen les barres d'una senyera i celebren la riquesa de les varietats dialectals.

En la presentació del cartell, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que en un moment en què la llengua "està directament perseguida" a les Illes Balears i al País Valencià, li han volgut donar "tot el protagonisme" durant la Diada. "Volem mostrar que és un punt de trobada, eina de futur i llegat comú", ha afegit.



Per segona vegada consecutiva, la imatge ha sorgit d'una acció participativa, és a dir, d'un concurs públic organitzat amb la col·laboració de l'Associació de Directors d'Art i Dissenyadors Gràfics del FAD on s'ha pogut presentar qualsevol creador del món del disseny, l'art o la comunicació audiovisual.

De les deu propostes finalistes, el disseny guanyador pertany a Palouzié Estudio. Tant el cartell vencedor com la resta es podran visitar en una exposició fins al 25 de setembre al vestíbul del Palau Robert de Barcelona i en les diferents delegacions del Govern arreu de Catalunya.

Interacció amb la ciutadania

Per tal que la campanya arribi al màxim de gent possible, enguany s'han plantejat diverses iniciatives, sobretot enfocades en l'àmbit virtual. Aquesta vegada els internautes podran dissenyar els seus propis cartells a través del portal elmeuacent.cat. La idea és triar quatre geosinònims i personalitzar una versió per imprimir-la o bé compartir-la a les xarxes socials amb l'etiqueta #ElMeuAccent.

D'altra banda, els usuaris també podran interactuar amb el cartell vencedor a través de la realitat augmentada. Qui vulgui jugar amb les paraules, l'àudio i vídeo només s'ha de descarregar l'aplicació Artivive a qualsevol dispositiu mòbil i enfocar la imatge.

Finalment, i també com a novetat, el Govern ha buscat la col·laboració d'altres institucions per lluir el disseny en edificis oficials, parcs naturals, monuments i espais emblemàtics d'arreu de Catalunya, com ara la Seu Vella de Lleida, el castell de Cardona o el de Miravet.

Tret de sortida de la programació

L'agenda d'actes per a la Diada arrencarà el proper 7 de setembre amb el lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat a la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, a l'escriptora catalana Marta Pessarrodona i a l'activista i editor valencià Eliseu Climent, a la plaça Margarida Xirgu de Barcelona. Tots tres rebran aquest reconeixement pel seu compromís amb la llengua i la cultura catalana.

La programació continuarà fins a l'11 de setembre a les 22 h, quan es durà a terme l'acte institucional central a les emblemàtiques torres de Puig i Cadafalch de Montjuïc.