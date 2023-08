L'ANC i el grup gironí Fetus versionen la cançó 'Au, Jovent!' per la Diada

L'Assamblea Nacional de Catalunya i el grup de punkt-rock gironí Fetus han versionat el clàssic Au, jovent i ho han presentat com la cançó oficial de la Diada de l'11 de setembre d'aquest any. El tema, que Jordi Fàbregas i la banda Coses van popularitzar els anys setanta, reforça el lema de la protesta d'enguany "Via fora!".

En un comunicat, l'ANC assegura que el lema "és un crit d'alarma medieval que, acompanyat del repic de campanes, cridava la població a sortir a defensar les llibertats". Amb aquesta cançó, diuen que Fetus aprofundeix també al folk amb aliats com Carles Belda a l'acordió diatònic, Ricard Ros amb la gaita, Guillem Caballero als teclats, i la col·laboració vocal de les Testarudes, la guitarra de Jordi Anticó i el violí de Marta Barbero.

Tots ells se sumen al trio del grup format per Adrià Cortadellas (veu i guitarra), Telm Terradas (baix) i Adrià Jiménez (bateria). La producció musical del tema la firma Joan Colomo, mentre que Jep Jorba ha dirigit el videoclip.

Quatre columnes

Està previst que l'11 de setembre Fetus interpreti Au, jovent! a l'acte que tancarà la manifestació de la Diada, que aquest any se celebrarà a la plaça Espanya de Barcelona, ​​juntament amb dos temes més: Goigs de Sant Martí, "contra les males pràctiques de les clavegueres de l'Estat", i la versió de Jaume Amella Sé que venen pels camins.

El recorregut de la manifestació d'enguany sortirà de quatre punts diferents de la ciutat de Barcelona que confluiran a plaça d'Espanya, que ANC ha rebatejat com a plaça Primer d'Octubre: Ciutat de la Justícia, Escola Proa, Estació de Sants i Hisenda.