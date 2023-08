El nou Congrés de Cultura Catalana es farà realitat el 2025 amb una vuitantena d'actes

El nou Congrés de Cultura Catalana es farà realitat el 2025 i inclourà una vuitantena d'actes arreu del territori, alguns més específics i d'altres de caràcter especial. Aquest és el gran anunci que es va escoltar a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada (Conflent), on també s'hi va reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que planteja el món digital i la globalització en relació a la llengua i la cultura catalanes.

Encara no s'han concretat tots els detalls, però, segons van explicar, el Congrés s'articularà en 4 eixos i el seu objectiu principal serà generar un "gran impacte" que contribueixi a recuperar "l'autoestima col·lectiva".

El director del futur Congrés, Esteve Plantada, va assegurar que no visualitzen la proposta com "un conjunt de ponències al voltant d'uns eixos temàtics", sinó com "un teixit sòlid i viu que tingui impacte en les persones". A més, va insistir que "la idea és repensar una societat transversal amb un ferm equilibri de gènere, territorial i generacional".

El Primer Congrés de Cultura Catalana

Els antecedents d'aquest nou Congrés es remunten als primers anys de la Transició. Entre 1975 i 1977 va néixer el Primer Congrés de Cultura Catalana, una fita històrica empesa per un moviment que reivindicava la normalització de la llengua i la defensa de la cultura i els drets de les persones després de la dictadura franquista.