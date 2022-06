L'Estat intenta captar un jove independentista com a confident per obtenir informació de les JERC i Batec

Agents del Departament de Seguretat Nacional, que depèn del ministeri de la Presidència del Govern espanyol, van intentar captar un jove independentista com a confident per obtenir informació de les joventuts d'ERC (JERC) i del moviment juvenil Batec. Ho revela una informació de La Directa i el diari Ara, amb qui el mateix jove es va posar en contacte per explicar el cas.



El jove, Enric Pérez, ho ha fet públic a Twitter un cop s'ha publicat la informació. El jove, que va militar a les joventuts d'ERC el 2018, va ser contactat per un agent el març i hi va mantenir diverses trobades, juntament amb un altre oficial. El cas surt a la llum poques setmanes després que La Directa revelés que un agent de la Policia Nacional es va infiltrar en moviments socials a Barcelona amb una identitat falsa durant prop de dos anys.



Els dos agents amb qui va tenir contacte Enric Pérez van insinuar que transmetre informació el podia ajudar a obtenir una plaça al cos de Mossos d'Esquadra, pel qual ja s'havia presentat en un parell d'ocasions. El jove, de 24 anys, va accedir a reunir-s'hi després de comprovar com tenien informació confidencial sobre ell, com que està pendent de judici per la protesta contra el consell de ministres a Barcelona del 2018.

Durant les trobades, els dos agents van comentar que buscaven informació sobre l'independentisme, i concretament sobre moviments juvenils com Batec. Pérez havia format part de les joventuts d'ERC i li van demanar si s'hi podia tornar a implicar per tal de passar-los informació. L'última trobada, que havien de mantenir el 22 de juny, va ser cancel·lada a última hora pels agents.