L'exregidor de Barcelona Antoni Vives accepta una condemna a presó per corrupció, però no hi entrarà

Antoni Vives, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament Barcelona durant l'alcaldia de Xavier Trias (CiU), ha acceptat aquest dimecres dos anys de presó i d'inhabilitació per contractar irregularment un alcalde CiU per a una feina inexistent a l'empresa pública Barcelona Regional. Vives ha pactat amb la Fiscalia la rebaixa de la pena demanada inicialment, de cinc anys, pels delicte de malversació, prevaricació i falsedat en document oficial.



El pacte, que també inclou els altres dos acusats -Jesús Arévalo, l'exalcalde de Cervelló contractat, i l'exdirector general de Barcelona Regional Willy Müller- , consisteix en el pagament d'una multa, el retorn dels diners defraudats, un curs sobre ètica pública i no ingressar a presó, segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts jurídiques a l'ACN. Vives també està investigat pel cas del 3%, de finançament il·legal de CDC.

El fiscal considera que els tres es van conxorxar per crear, entre gener del 2012 i juny del 2015, quan CiU va deixar el consistori barceloní, un lloc de feina fictici a l'entitat pública per a Arévalo, pel qual va cobrar uns 155.000 euros. En aquella etapa, Arévalo també era alcalde de Cervelló (Baix Llobregat), a banda de dirigent comarcal d'Unió Democràtica.

Segons la Fiscalia, Arévalo era arquitecte municipal funcionari de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat quan va concórrer a les eleccions de Cervelló per CiU i va ser elegit alcalde. El sou d'arquitecte era "molt superior" al d'alcalde, per la qual cosa "va sol·licitar al seu partit polític que fos contractat per l'administració –també en mans de la mateixa formació política- per així completar la remuneració anual".

L'escrit manté que Vives, president de Barcelona Regional, va contractar Arévalo "fictíciament" a Barcelona Regional en connivència amb l'altre acusat, l'aleshores director general de l'empresa pública Willy Müller. El fiscal acusa els tres implicats en la presumpta trama de subscriure un contracte "amb infracció grollera i conscient del deure d'actuar conforme a l'ordenament jurídic" i amb "perjudici econòmic evident per als interessos públics".

L'objecte del contracte era "l'assistència tècnica al projecte model urbà i metropolità de dispersió de contaminants", recorda el fiscal, amb una jornada de 40 hores setmanals, lloc de treball a la seu de Barcelona Regional i un sou de 34.000 euros bruts anuals. Però Arévalo no va participar en el projecte ni en cap altre.