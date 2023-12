L'històric Tren Blau tornarà a circular per celebrar els 175 anys de la línia ferroviària Barcelona-Mataró

L'històric Tren Blau tornarà a circular per celebrar els 175 anys de l'arribada del ferrocarril a la península Ibèrica, gràcies a la primera línia de l'Estat que va ser entre Barcelona i Mataró. Aquest cap de setmana circularan així diversos trens històrics pel recorregut, amb la voluntat de commemorar aquesta rellevant efemèride ferroviària, que es va produir el passat dimarts 28.

I és que el primer ferrocarril estatal es va construir l'any 1837 a l'aleshores província espanyola de Cuba, però no va ser fins al 1848 que es va construir en territori peninsular aquesta línia entre localitats catalanes. A bord del Tren Blau, la ciutadania tindrà l'oportunitat de recórrer l'hisòric recorregut ferroviari fins a Mataró d'una manera molt especial.

En concret, els trens sortiran en diverses expedicions al llarg de les dues jornades, des de l'Estació de França de Barcelona i aniran fins a Mataró. A la capital del Maresme, els viatgers podran disposar d'1 hora i 10 minuts aproximadament fins a la tornada a la capital barcelonina.

El Tren Blau actual integra un Cotxe Estafeta P3-3067, l'interior del qual alberga una exposició d'objectes relacionats amb Correus i amb la vida dels ambulants postals, on els viatgers podran adquirir records del Tren Blau. Tanmateix, el tren disposa de servei de cafeteria a bord.

La celebració dels 175 anys

L'experiència de viatge a l'històric Tren Blau és organitzada per l'Associació Saragossana d'Amics del Ferrocarril i Tramvia (AZAFT), en col·laboració amb l'empresa de mobilitat Alsa i la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols (FFE). L'objectiu és apropar el patrimoni històric ferroviari a la societat, segons relaten en una nota des d'Alsa. Els ingressos obtinguts són destinats a la preservació i conservació del Tren Blau.

Durant el 2023 s'està desenvolupant una agenda d'actes culturals i de lleure per celebrar els 175 anys d'aquest traçat pioner, comptant amb la participació de diverses entitats coordinades per la FFE i l'Ajuntament de Mataró. AZAFT és una entitat sense ànim de lucre que posa en valor i a la disposició de la societat vehicles ferroviaris històrics cedits per la FFE i Correus. Aquests que constitueixen un museu del ferrocarril rodant i estan declarats Bé Catalogat del Patrimoni Cultural Aragonès.