L’In-Edit torna a les sales de cinema: 10 documentals musicals que no et pots perdre

El Festival Internacional de Cinema Documental Musical In-Edit torna a les sales de cinemes a partir del proper 28 d’octubre fins el 7 de desembre, després que la darrera edició fos totalment online a causa de la pandèmia. Una bona notícia per tots aquells amants de la música i el cinema, que el tenen des de fa ja 17 anys com un dels seus festivals de referència. Perquè no ens enganyem, no és el mateix veure’l a casa que gaudir del festival en un cinema. Després de tot l’In-Edit, com tants altres festivals, no deixa de ser un esdeveniment social.



Seran 11 dies i més de 50 documentals que inclouran multitud d'estils musicals però sobretot d'històries. "Tornem per veure, amb el cul en una butaca de cinema, com es fregeix una trompeta. I per reparar en això que mai ens vam atrevir a preguntar a la nostra mare. Decidir si hauríem d'anar al psicòleg o fugir al desert. Reconèixer-nos en les confessions més íntimes de personatges estrafolaris. Enfocar la vista sobre artistes als quals crèiem tenir calats. Autoexaminar la nostra salut mental. També per passar-ho bé com acte de resistència. I fins i tot replantejar les nostres accepcions d'amistat, vanitat, èxit, fracàs, llibertat, compromís o civilització". Tot una declaració d’intencions durant la presentació del Festival, del portaveu del comitè artístic, Toni Querol, que substitueix a Luis Hidalgo, director artístic durant els últims 17 anys.

Des de Públic, com ja vam fer l’any passat i l’anterior, us hem fet una tria de 10 documentals que creiem que no us podeu perdre:

1. Don’t Go Gentle: A Film About IDLES

Mark Archer | 2020 | Regne Unit | 75 min



Si hi ha una banda que s’hagi destapat com una de les revelacions del darrers anys, aquesta és sense cap mena de dubte Idles. El quintet de Bristol barreja el punk amb el rock més descarnat i ho acompanya amb unes lletres que des d’un punt de col·lectiu, ens parla a cada un i una de nosaltres dels principals temes de la segona dècada del segle XXI: masclisme, ansietat, el sentiment col·lectiu front l’individualisme o la migració com una font de diversitat i riquesa. Don’t Go Gentle és un recorregut pels deu anys de vida de la banda, sobre el perquè de la seva formació, l’exploració de les seves vulnerabilitats –sense tabús– i fent caure qualsevol mena d’estereotip sobre ells en particular i sobre com s’ha de comportar o què ha de dir un grup amb una música tan agressiva i plena d’energia com la seva. Si els coneixeu segur que ja teniu l’entrada. Si no els coneixeu, més val que us afanyeu abans que s’esgotin.

2. Crestone

Marnie Ellen Hertzler | 2020 | Estats Units | 73 min



Seguint el fil del documental Everybody's Everything sobre la icona del trap Lil Peep, estrenat en l’edició de l’In-Edit 2019 o del mateix documental que inaugura aquest any el Festival, American Rapstar de Justin Staple, Crestone segueix a la seva directora, Marnie Ellen Hertzler, durant la seva visita a un vell amic de l’institut, ara conegut com Champloo Sloppy, i els seus companys artistes, al desert de Colorado. El film ens mostra les vivències gairebé extra sensorials d’un col·lectiu de "SoundCloud rappers" aïllat al desert per fer música i plantar marihuana. Una combinació explosiva que fa que la música no sigui només música i fumar marihuana, no sigui només fumar. Un lloc perdut enmig del desert que explora la vida i la música fora dels marges. El documental a més, rodat en tan sols vuit dies, compta amb la banda sonora de Josh ‘Deakin’ i Brian Weitz d'Animal Collective. Tot un viatge visual i musical.

3. Algo Salvaje. La historia de Bambino

Paco Ortiz | 2021 | Espanya | 82 min



Probablement per històries com aquestes no faltem cada any a l’In-Edit. Històries poc conegudes pel gran públic, que ens descobreixen mons musicals a vegades molt allunyats del que solem escoltar. Algo Salvaje. La historia de Bambino ens obre la porta a la vida de l'artista de culte Miguel Vargas, conegut com Bambino. El cantant d'Utrera, Sevilla, que va redefinir el flamenc, convertint-se en el rei de la rumba flamenca. Bambino va triomfar a l’Espanya dels 60 i 70, trencant tots els motlles, no només pel seu nou estil musical i la seva aclaparadora personalitat, si no també pel que deia a les seves lletres, que molts cops no encaixaven amb el que se suposa que havia de sortir a la televisió. El mateix Camarón de la Isla el va definir com "l'artista dels artistes". Està tot dit.

4. Poly Styrene: I Am A Cliché

Celeste Bell, Paul Sng | 2021 | Regne Unit | 89 min



Ser la primera en fer certes coses a vegades té conseqüències. I no només conseqüències per qui ho fa. També per les persones que la rodegen. Poly Styrene: I Am A Cliché no només ens parla de la cantant anglosomalí de punk Poly Styrene. També ens parlar de la història de la seva filla i co-directora del documental Celeste Bell. La cantant de X-Ray Spex es revela, a través dels descobriments de la seva filla, com una dona negra, obrera, mística i rebel. De Londres a Nova York passant per l'Índia, Bell recorre els passos de la que va ser la primera dona negra a liderar una banda de punk i que, gràcies a la seva veu i els seus textos sobre identitat, consumisme i distòpies, va esdevenir una icona cultural, influenciant a, entre d’altres, moviments musicals com les riot grrrl i l’afropunk. Cançons com "Identity", van ser una premonició de les guerres culturals del segle XXI: "La identitat és la crisi que no pots veure / Identitat, identitat / Quan et mires al mirall et veus a tu mateixa". Quasi res.

5. El cant de la Sibil·la

Marc Castañé | 2021 | Espanya | 61 min



De nou l’In-Edit ens permet endinsar-nos en un món musical, que d’una altre manera, no coneixeríem. De nou el festival ens dona una raó més per la seva existència. El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic i cant gregorià de gran difusió a l'edat mitjana al sud d'Europa fins que al segle XVI el Concili de Trento (1545-1563) va anar fent-lo desaparèixer. Amb aquest documental, Marc Castañé ens mostra el procés de recuperació històrica dels textos originals i la música coral del Cant de la Sibil·la, que des de la seva recuperació el 2009 a la Catedral de Barcelona, s'ha convertit en un dels actes més populars de les festes nadalenques de la ciutat. El film, gravat en tan sols dos dies, gaudeix d’un so i unes imatges espectaculars. Una rara avis dins el festival.

6. Moby Doc

Rob Gordon Bralver | 2021 | Regne Unit | 92 min



El documental Moby Doc s’allunya d’allò convencional per explicar la vida i obra del DJ i músic novaiorquès. El film és una mirada surrealista, existencial i irònica narrada pel propi Moby, on reflexiona sobre la seva turbulenta vida personal i la seva música icònica des de bandes punk underground fins a l’artista solista actual. Des del vagabund que viu i compon música en una fàbrica abandonada, passant per l’addicte a les drogues i l’alcohol o l’home que tenint tot allò que sempre va desitjar, no és feliç –revelació que té una nit a la suite més luxosa de l’Hotel Vela de Barcelona– fins l’activista vegà pel drets dels animals. 30 anys de carrera, reflexions sobre el poder destructiu de l’èxit i la manera de renéixer de les pròpies cendres. No és el documental que espereu.

7. Narciso Em Férias

Renato Terra, Ricardo Calil | 2020| Brasil | 84 min



Caetano Veloso, que acaba de publicar nou disc, és conegut a casa nostra per la seva música. Però el cantautor brasiler també és, encara a dia d’avui, un activista polític. D’aquest activisme tracta Narciso Em Férias. Amb un fons que ben bé podria ser les parets del pati d'una presó, amb tan sols una cadira i una guitarra, ens explica la història del seu empresonament durant dos mesos sota la dictadura militar brasilera. Durant la dictadura, Veloso va ser un dels músics considerats com a ‘subversius’. Al film, recorda els seus dies a la presó, les tortures que va patir, la censura imposada pels militars, el seu exili i l’amistat amb el també músic i activista Gilberto Gil. Un film auster, on la paraula prima per sobre la imatge, però alhora ple d’un color humà i unes corbes dramàtiques meravelloses.

8. The Conductor

Bernadette Wegenstein | 2021 | Estados Unidos | 90 min



El masclisme està a tot arreu. També a la música clàssica. Segurament no ens hem preguntat mai perquè tots els directors d’orquestra que coneixem són homes. The Conductor ens parla de tot això. De com una dona que de ben petita volia ser directora d’orquestra i només directora d’orquestra, va haver de superar innumerables barreres és un món tan masculinitzat com el de la música clàssica. El film és un retrat de la genial directora d'orquestra Marin Alsop, qui va fer miques els sostres de vidre de la música clàssica a força de talent i tenacitat, arribant a liderar les simfòniques de Baltimore, São Paulo o Viena. Una pel·lícula sobre el triomf de la superació sobre la discriminació i la realització d’un somni contra totes les probabilitats.

9. Billie

James Erskine | 2019 | Estados Unidos | 96 min



Billie Holiday, més coneguda com Lady Day, va ser probablement la millor cantant de jazz de la història. Alhora però, va simbolitzar molt més que tot això. El documental està basat en les 200 hores d’àudios que la periodista Linda Kuehl va acumular durant anys parlant amb amics i familiars de la cantant. Les cintes revelen el dolor que exorcitzava quan cantava, així com el seu coratge davant el racisme al qual s’havia d’enfrontar. Cantar "Strange Fruit" en aquell moment, no era com cantar-la avui dia. L'explotació i l'assetjament, no els seus dimonis interiors, com es diu habitualment, van ser les raons de la caiguda en desgràcia de la cantant. Mirar el documental és només confirmar-ho.

10. Laurent Garnier: Off The Record

Gabin Rivoire | 2021 | Bélgica, Reino Unido | 89 min



El DJs dels DJs de la música techno. Així podríem definir a Laurent Garnier. El documental de Gabin Rivoire, col·laborador habitual del francès filmant el seu festival Yeah! i que l’ha seguit per tot el planeta entre 2018 i 2019, explora els orígens i l'ascens de la música techno a través dels ulls d'un dels seus pioners i DJs més importants. Laurent Garnier: Off The Record, acabat durant els primers mesos de 2020, després de més de dos anys de preparació, està narrat des de la perspectiva del seu protagonista, i ens mostra l'auge de la música techno durant la dècada dels 90 i com va passar de retrunyir en racons clandestins a fer vibrar multituds en els principals clubs de les ciutats més importants del món.