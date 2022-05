L'independentisme considera insuficient la destitució de la directora del CNI per tancar el 'Catalangate'

L'independentisme en bloc ha volgut deixar clar que la decisió de destituir a la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban, no suposarà la fi de la crisi oberta per l'escàndol de l'espionatge polític massiu amb el sistema Pegasus. El Catalangate està doncs lluny de desactivar-se tot i que fonts del Govern admeten que la de Paz Esteban és una "destitució de pes". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut la notícia durant la reunió del Consell Executiu. Posteriorment, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha advertit que aquest canvi "no ho resol tot, no tanca el tema, i qui pensi que és així s'equivoca".

"No és suficient", ha dit, tot reclamant "explicacions i transparència" per a saber "qui va permetre l'espionatge, qui el va ordenar, qui ho sabia". A més, Plaja recorda que cal "desclassificar documents i poder tenir la garantia que una cosa això no es repetirà". "Si algú interpreta que es un gest, el Govern ho deixa clar: Això no va de gestos perquè es requereixen decisions sensates", ha dit.

D'altra banda, la major part de partits i entitats exigeixen que s'aclareix a fons tot l'entramat de l'espionatge i es doni garanties de què no es tornarà a produir.



Una de les primeres en pronunciar-se ha estat la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha advertit que no n'hi ha prou amb el cessament de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, per l'escàndol de l'espionatge. "Si em pregunten si n'hi ha prou, jo els diria que no", ha apuntat en una roda de premsa des del Parlament la dirigent d'ERC, partit clau en la relació amb el Govern espanyol per mantenir l'estabilitat de la legislatura.



Vilalta ha dit que hi ha d'haver assumpció de responsabilitats polítiques, però que també cal "transparència, investigació necessària, desclassificació dels documents pertinents i garanties que això no es pugui tornar a repetir". També considera que s'hauria de treballar en una agenda "antirepressiva", ja que l'espionatge és "un cas de persecució política".

Rufián desconfia que Robles pugui caure també

En aquesta mateixa línia s'ha manifestat el seu company de files i líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, veu "lògica" la destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, però ha demanat més "claredat" mitjançant la desclassificació de documents i una comissió d'investigació. "Si el mateix govern reconeix que s'ha espiat de manera il·legal el dispositiu del president del govern i de la ministra de Defensa i altres membres del govern, és lògic la màxima autoritat en intel·ligència assumeixi responsabilitats", ha sentenciat. En roda de premsa al Congrés, Rufián ha insistit que ERC manté la seva aposta "pel diàleg i negociació". "No ens hem de deixar arrossegar per als qui no els agrada que hi hagi un espai de diàleg i que el liderem nosaltres", que "hem de ser sempre partidaris d'una via negociada".



Rufián ha posat en dubte que la crisi acabi suposant la destitució de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Segons el portaveu d'ERC, Robles representa el PSOE més conservador, i és "bastant complicat" que aquestes responsabilitats suposin la destitució d'una ministra que suposa l'ala "caoba" dels socialistes espanyols.

Una "cortina de fum" per la CUP

Per la seva part la CUP encara veu menys satisfactòria el cessament d'Esteban. La diputada de la CUP Mireia Vehí ha afirmat aquest dimarts que la destitució de la directora del CNI "no serveix" per esclarir el 'Catalangate' perquè "sembla una cortina de fum" per evitar que un ministre assumeixi les "responsabilitats polítiques". "Això no és una qüestió de seguretat nacional, és un escàndol polític", i "no ens serveixen els caps de turc", ha sentenciat en roda de premsa al Congrés dels Diputats.





Quant al PDeCAT, el portaveu al Congrés del partit, Ferran Bel, ha afirmat que la destitució de la directora del CNI "no és suficient ni rellevant políticament". En roda de premsa aquest dimarts a la cambra baixa, Bel ha reiterat malgrat el moviment del govern espanyol les explicacions que ha donat fins ara han estat "absolutament insuficients" i ha insistit que cal assumir "responsabilitats polítiques". Bel ha reclamat explicacions a l'executiu de Pedro Sánchez i ha dit que cal conèixer les motivacions de la destitució.

"un pas important" però insuficient per a Unides Podem

A l'espera de pronunciaments com el de Junts o les entitats independentistes ni tan sols els socis del PSOE al Govern espanyol rebutgen la suficiència del cessament. Unides Podem ha afirmat que el cessament de Paz Esteban és "un primer pas important", però que l'escàndol de l'espionatge amb Pegasus "no acaba aquí".

En una piulada a Twitter aquest dimarts, el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha remarcat que "l'exigència d'investigar continua vigent". El portaveu de la formació lila a la cambra baixa, Pablo Echenique, ha defensat en roda de premsa al Congrés que "les responsabilitats polítiques no es deleguen" i ha assenyalat a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Echenique també ha reclamat al govern espanyol desclassificar la documentació sobre l'espionatge i ha reiterat la petició de crear una comissió d'investigació.

Feijóo: "injustificable" i una cessió a l'independentisme

En sentit contrari, el president del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha afirmat que la destitució de la directora del CNI és "injustificable" i ha acusat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d'haver pres la decisió per acontentar l'independentisme. "Sánchez consuma l'esperpent i ofereix el cap de la directora del CNI als independentistes, debilitant un cop més a l'Estat per buscar la seva supervivència", ha dit. Feijóo ha remarcat en una piulada aquest dimarts a Twitter que és una "autèntica afronta" a Espanya.