L'independentisme exigeix una "resposta política" de l'Estat al dictamen de l'ONU, que passaria per l'amnistia

El dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU, indicant que l'Estat va vulnerar els drets polítics d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull en suspendre'ls com a diputats al Parlament quan no hi havia cap condemna contra ells, ha rearmat l'independentisme, que considera que el Govern espanyol ha de donar-hi una "resposta política". I aquesta fonamentalment hauria de passar per acabar amb la "causa general contra l'independentisme" a través d'una "amnistia" i també per fer possible l'exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya.

Així ho han afirmat aquest divendres els exconsellers Romeva i Rull des de Barcelona, en una roda de premsa que també ha comptat amb la participació des de Ginebra (Suïssa) de l'advocat Nico Krisch, que és qui ha representat els quatre dirigents d'ERC i Junts davant l'ONU. Paral·lelament, Rull i Romeva han subratllat que la resolució de l'organisme internacional els dona "munició" per a les diverses batalles jurídiques obertes en la causa contra l'1-O.



S'han referit tant als seus propis recursos al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) -amb seu a Estrasburg- contra les condemnes per sedició que els va imposar el Tribunal Suprem, com als processos al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) -ubicat a Luxemburg-, que afecta més directament dirigents com l'expresident Carles Puigdemont, exiliat a Brussel·les.

Romeva: "És un pas endavant en el camí cap al TEDH"

Romeva ha dit que es tracta "d'una victòria moral i política, però no només això" i creu que és "un pas endavant en el camí cap al TEDH ". I ha reclamat a l'Estat espanyol que reaccioni. El dirigent d'ERC ha destacat que la resolució "no és una sorpresa", perquè "fa temps que insistim que quan superéssim l'àmbit legal espanyol trobaríem dret i justícia". En aquest sentit, ha afegit que a l'Estat espanyol no hi ha hagut "respecte per la separació de poders", ja que, segons ell, han patit "una clara ingerència del poder judicial en el marc legislatiu" i una "clara desproporcionalitat" en sentències judicials preses amb "objectius polítics".

El Govern espanyol "estudiarà" el text

Rull, al seu torn, ha afirmat que la resolució és "legalment vinculant", tot i que admet que és "poc optimista" amb què l'Estat espanyol mogui peça en els propers 180 dies, que és el termini que estableix el dictamen perquè s'informi dels passos que s'han donat per garantir que un cas com aquest no torni a repetir-se. El dirigent de Junts ha comentat també que el Comitè de Drets Humans de l'ONU "fa referència que el nostre processament per rebel·lió no tenia cap fonament. No hi havia violència, no hi havia cap aixecament armat i, per tant, haver-nos processat per un delicte que comportava violència és un frau de llei rotund". Precisament era la imputació per rebel·lió el que va permetre suspendre'ls com a diputats el juliol del 2018 tot i no estar condemnats. Finalment, l'octubre del 2019 el Suprem el condemnaria per sedició.

Aquest mateix divendres, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha matisat que el text de l'ONU "no és vinculant", però que l'executiu espanyol "l'estudiarà" i s'ha mostrat obert a introduir canvis. A més a més, ha defensat que l'important "és que ja estem en una nova etapa a Catalunya de diàleg, d'acords, de superació del conflicte" en la qual es fa "política de debò, útil per superar aquella etapa absolutament pèssima en la història del nostre país que no va dur enlloc".

"Espanya ha d'acabar amb l'estratègia d'opressió"

Com ja va indicar fa dos dies a Públic, Nico Krisch ha comentat que l'Estat ha de fer canvis legals per garantir que no es torni a repetir una violació de drets polítics com aquesta. "El comitè no pot forçar a fer-ho, però cada pas de no compliment posa Espanya fora de la família de les democràcies liberals", ha remarcat l'advocat, que també ha assenyalat que no complir el dictamen comportarà "problemes de reputació importants" a l'Estat a l'ONU.

Nico Krisch: "Cada pas de no compliment posa Espanya fora de la família de les democràcies liberals"

A més, el lletrat ha declarat que la decisió del comitè de Drets Humans de l'ONU és "important" de cara als processos a tribunals internacionals, tant pels casos d'extradició com al Tribunal Europeu de Drets Humans. "Espanya ha d'acabar l'estratègia d'opressió", ha conclòs. El dictamen de l'ONU estableix que la suspensió de Junqueras, Romeva, Rull i Turull com a diputats va suposar una "restricció injustificada" al dret que tenen tots els ciutadans a ser elegits per a càrrecs públics, que estableix l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, subscrit per Espanya.