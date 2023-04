L'independentisme titlla d'injusta la condemna a Serret per l'1-O

La condemna a inhabilitació a la consellera Meritxell Serret per l'organizació de l'1-O ha provocat la reacció gairebé inmediata de la majoria de partits i entitats independentistes catalans, que han titllat la condemna d'injusta i han mostrat el seu suport a la que va ser consellera d'Agricultura durant l'1-O.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que la sentència del TSJC que condemna Meritxell Serret és "política". En una atenció als mitjans al Prat de Llobregat, Aragonès ha afegit que Serret continuarà "amb totes les seves funcions" com a consellera perquè la sentència no és ferma. Així mateix, el president ha subratllat que la condemna demostra que hi ha un conflicte polític obert entre la ciutadania de Catalunya i l'Estat espanyol. El president ha assegurat que portaran la batalla jurídica fins als tribunals internacionals.



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha denunciat que la sentència contra la seva companya de partit és "profundament injusta i va en contra de tots els ciutadans de Catalunya". "L'1-O va ser una victòria democràtica, no un delicte", ha dit en declaracions als periodistes.

Un afirmació que comparteix el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha remarcat en una piulada que el referèndum no va ser delicte i, per tant, "Serret no mereix ni un minut d'inhabilitació, presó o exili per a ningú".

La sentència condemna Serret per un delicte de desobediència. En el moment dels fets, Serret encapçalava el Departament d'Agricultura, en el Govern presidit per Carles Puigdemont, que també ha qualificat "d'injusta" la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Meritxell Serret. Cada condemna i cada inhabilitació busca condemnar-nos i inhabilitar-nos a tots", ha lamentat l'expresident en un tuit.



La CUP també ha denunciat que l'Estat espanyol "segueix emmordassant els càrrecs electes i aquelles persones que van defensar el dret a l'autodeterminació" a Catalunya. Així ho ha expressat Maria Sirvent, la portaveu del Secretariat Nacional de la formació.

Algunes entitats independentistes també han mostrat el seu suport a Serret. Òmnium Cultural ha titllat la sentència "d'injusta, criminalitzadora i que vulnera drets fonamentals". "La repressió de l'Estat espanyol no s'atura, però la nostra solidaritat tampoc!", ha apuntat en una piulada.

El PSC respecta la sentència

Per la seva banda, la viceprimera secretària d'Organització del PSC, Lluïsa Moret, ha traslladat el "suport personal" a Serret, però respecta la sentència que l'inhabilita per l'1-O. Moret ha manifestat que "les decisions judicials i les sentències dels tribunals s'han de complir".

El president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha demanat la "dimissió o el cessament" de la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret. En una piulada a Twitter, Carrizosa ha dit que "ningú no està per sobre de la llei, s'anomeni Serret, Borràs o Puigdemont". "Una consellera condemnada per delicte de desobediència no està legitimada per exigir als altres que obeeixin les lleis", ha afegit per a reclamar que Serret deixi el Departament d'immediat.