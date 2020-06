L'INE situa en 43.495 l'increment de morts per la pandèmia, molt per sobre de les xifres del Govern espanyol

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) estima que 225.930 persones van morir durant les primeres 21 setmanes del 2020, fins el 24 de maig. Això suposa un increment del 24,1% respecte al mateix període del 2019 o, el que és el mateix, una pujada en 43.495 morts. La dada és significativa perquè està clarament per sobre dels 27.127 morts per coronavirus que reconeix el Ministeri de Sanitat.



Per comunitats, a Catalunya l'augment és del 41%, mentre que a Madrid és del 72,7% i a Castella-la Manxa, del 58%. A les Illes Balears, en canvi, només es registra un increment del 0,5%, i a Múrcia un 1,1. A Catalunya, en canvi, les dades de l'INE concorden més amb les de la Generalitat. L'excés de mortalitat d'enguany seria de 11.494 persones, mentre que el Departament de Salut xifra en 12.323 les defuncions per la Covid-19.



La setmana amb més defuncions va ser la del 30 de març, amb 20.575 morts, un 154,6% més que en la mateixa setmana del 2019. En canvi, la setmana del 18 de maig registra una xifra similar a la de l'any passat, 7.470 persones mortes davant dels 7.429 del 2019. Per edats, els majors augments estan en la franja de majors de 90 anys, amb 60.032 defuncions, un 27,2% més. Entre les setmanes 12 i 16, és a dir entre el 16 de març i el 19 d'abril, l'increment de defuncions va ser sempre superior al 50%. En els majors de 90 anys, l'increment de mortalitat se situa en el 27,2%, i entre els 85 i 89 anys, l'augment és del 25%. En les edats inferiors a 54 anys gairebé no hi ha diferències respecte al 2019.



Aquesta informació s'ha elaborat a partir de l'aplicació Inforeg del Ministeri de Justícia, que grava diferents assentaments registrals, entre ells les defuncions. Aquesta aplicació s'ha anat establint en la majoria de registres civils. De fet, només un 6,4% de les morts no es van gravar l'any 2019 en aquesta aplicació. Cada dia es poden conèixer les defuncions registrades el dia anterior, i tot i que pot haver alguns retards, normalment no superen una setmana.