L'inici precoç del tractament específic contra la migranya millora l'evolució de la malaltia

L'administració primerenca de fàrmacs específics per prevenir la migranya millora la resposta a la teràpia i pot evitar la progressió de la malaltia, segons conclouen dos estudis internacionals liderats pel grup de Cefalea i Dolor Neurològic del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Entre aquests destaquen els que es dirigeixen a bloquejar la proteïna CGRP, que està relacionada amb el dolor associat a la patologia.

En els últims anys s'han aprovat diferents fàrmacs específics per a la prevenció de la migranya però, davant dels primers símptomes, encara es prescriuen medicacions inespecífiques que no han estat dissenyades per tractar aquesta patologia i que tenen poca eficàcia. Aquests dos estudis demostren els beneficis d'administrar els tractaments concrets contra la migranya i fer-ho quan abans millor.

Una medicació específica millora la qualitat de vida

Per valorar els beneficis de la medicació específica contra la migranya, el primer dels estudis -publicat a JAMA Neurology- va analitzar l'evolució de 621 pacients amb migranya episòdica, és a dir, que tenien menys de 15 migranyes al mes. El treball va consistir en un assaig clínic de fase IV on van participar 84 entres de 17 països. Els pacients es van classificar en dos grups: un rebia el fàrmac erenumab i l'altre va rebre medicacions inespecífiques, com betabloquejants, antiepilèptics o antidepressius.

Els investigadors van observar que els pacients que rebien erenumab responien millor al tractament. En aquest sentit, l'estudi mostra que si un pacient rep aquesta medicació és fins a 13 vegades més probable que tingui una millora clínica rellevant al cap d'un any en comparació a si reben un tractament inespecífic.

Aquest estudi també intentava simular la pràctica clínica i permetia que els neuròlegs canviessin el tractament dels pacients si ho veien convenient. En aquest sentit, els pacients que prenien erenumab van mantenir el tractament amb més freqüència que els que inicialment rebien inespecífics. A més, tenien menys efectes secundaris.

Pel que fa a l'evolució de la malaltia, el fet de prendre tractament específic en fases inicials pot evitar que es desenvolupi migranya crònica, que és quan els pacients tenen més de 15 dies de migranya al mes.

6.000 persones de 35 centres i set països europeus

Tot i les millores que han implicat els fàrmac anti-CGRP, encara hi ha un percentatge de persones que no assoleixen una millora clínica. El segon estudi, publicat a Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, s'ha centrat en investigar quines variables influeixen en la resposta a la teràpia.

Els estudis apunten que és important iniciar el tractament precoçment per aconseguir millorar l'evolució de la malaltia

El treball, dut a terme en prop de 6.000 persones de 35 centres i set països europeus, va analitzar els factors que influeixen en la resposta a les teràpies anti-CGRP. Es tracta d'un estudi de vida real amb pacients que prèviament havien rebut fàrmacs inespecífics sense resposta i que en el moment de l'estudi prenien medicaments anti-CGRP, com l'erenumab i altres.

L'estudi apunta que entre els factors clau que afavoreixen la resposta a la teràpia destaca el fet de tenir menys migranyes al mes o menys discapacitat associada a la malaltia. Els resultats apunten que és important iniciar el tractament precoçment per aconseguir millorar l'evolució de la malaltia, sense esperar que altres fàrmacs inespecífics resultin ineficaços.

A més, l'equip va observar que hi havia altres factors associats a una millor resposta al tractament, com no tenir només dolor a un costat del cap o no patir depressió. D'altra banda, tot i que el sexe de la persona no influeix en la resposta, sí que es va veure una millor resposta en persones amb edat avançada.