L'Observatori contra l'Homofòbia alerta de l'augment d'agressions a dones trans

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) alerta de l'augment d'agressions contra dones trans i destaca la importància d'aprovar la llei estatal, que serà validada pel Consell de Ministres d'aquest dilluns. "És una prioritat absoluta", ha dit el president de l'entitat, Eugeni Rodríguez, a la roda de premsa per presentar l'informe sobre l'estat de l'LGTBIfòbia a Catalunya.

Els homes gais són els que denuncien més incidències

Segons l'OCH, el 2021 han experimentat un increment d'incidències registrades pel col·lectiu trans respecte l'any anterior. Concretament, s'han registrat 29 incidències patides per dones trans, 10 més que el 2020, i vuit d'homes trans, cinc més. Les dones trans representen el segon col·lectiu amb més incidències (el 12,3% del total), després del gai (70,3%).

L'informe també posa en evidència que el juliol passat va concentrar el 16,9% de les incidències contra el col·lectiu LGTBI de tot 2021. Això, segons ha explicat Cristian Carrer, coordinador tècnic de l'OCH, pot explicar-se perquè al juny se celebra l'orgull i hi ha més visibilitat i actes d'alliberament.

El 2021 l'OCH ha registrat el nombre més gran d'incidències (284) del seu històric i representa un increment de 50,3% respecte de l'any anterior. En termes generals el col·lectiu d'homes gais continua sent el que més incidències reporta, arribant aquest any al 70,3%.

Un punt que destaca de l'informe és precisament que el percentatge de les incidències registrades pel col·lectiu trans ha augmentat, sobretot en referència a les dones trans, igual que en el cas de persones no binàries o bisexuals i asexuals. En el cas del col·lectiu trans la major part de les afectacions les han patit dones trans (12,3% d'incidències) versus els homes trans (3,4% d'incidències). Per l'OCH la diferència pot explicar-se per la major dificultat i menor oportunitat laboral per a les dones trans, més exposició a situacions d'assetjament i discriminació i més visibilitat corporal.



A continuació, s'han registrat 19 incidències de dones lesbianes (8,1%), seguit de set incidències de persones que s'identifiquen com a bisexuals (3%). A la categoria d'altres, hi ha 6 incidències distribuïdes entre les persones no binàries (4), heterosexuals (1) i asexuals (1). Finalment, aquest any 2021 també s'ha registrat una incidència del col·lectiu intersexual (0,4%).



Rodríguez ha valorat que l'augment generalitzat de les incidències té a veure, d'una banda, amb el fet que hi ha més coneixement del recurs de l'OCH i menys naturalització de les agressions. De l'altra, però, també té a veure amb el fet que hi ha més violència una extrema dreta que "la legitima".

Una cinquantena d'agressions físiques

L'informe apunta que l'agressió verbal és el tipus de discriminació més registrat (28,5%), amb 81 casos. En segon lloc, les mostres d'odi i exaltació (17,6%), amb 50 incidències, seguides de les agressions físiques (17,3%), amb 49 casos, la majoria de les quals s'han produït a la via pública i en altres espais públics.



A continuació, les situacions d'assetjament i de tracte inadequat (13%), amb 37 incidències i les amenaces (8,5%), amb 23 incidències. Per últim, el dret d'admissió (2,1%), amb 6 incidències.