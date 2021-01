L'ocupació de les UCI supera el 80% i alguns hospitals comencen a desprogramar activitat 

L'ocupació a les UCI catalanes supera el 83% de la seva capacitat i més de la meitat dels llits els ocupen malalts de coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que alguns hospitals ja han començat a desprogramar activitat assistencial no relacionada amb la covid per alliberar professionals i que puguin dedicar-se a atendre els malalts crítics, que continuen creixent. Actualment hi ha 470 pacients de covid a les UCI, una xifra molt alta, ha apuntat Vergés. Es tracta d'una dada superior al llindar de llits de crítics ocupats per pacients Covid que permet mantenir l'activitat habituals als centres, fixada en 450. Per això, ha justificat, s'ha començat a desprogramar activitat, "sempre amb criteri clínic", en àrees com Barcelona.

Vergés: "Qualsevol cosa que es desprogrami depèn molt del ritme d'ingressos i disponibilitat"

"Estem per sobre els 18.000 casos setmanals, és moltíssim", ha alertat la titular de Salut sobre l'evolució de l'epidèmia. Les dades epidemiològiques actuals no es veien des del mes d'octubre, ha remarcat, i la corba actual és "complicada".



Per la seva banda, el coordinador de la unitat Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha desvinculat el creixement de casos que s'està vivint de les trobades socials que s'hagin pogut celebrar durant Nadal. Mendioroz ha assegurat que hi ha hagut "un alt grau de conscienciació i autorresponsabilitat" i ha dit que no hi ha hagut "un augment exagerat" dels contagis.



Tot i que no ha concretat per centres, la consellera ha assegurat que a partir dels 400 o 450 ingressats a l'UCI, els centres ja van implementant els seus plans de desprogramació. "Qualsevol cosa que es desprogrami depèn molt del ritme d'ingressos i disponibilitat", ha puntualitzat.



Salut espera poder disposar de més llits un cop estiguin a punts els edificis que s'estan construint al costat de cinc hospitals catalans. La previsió, ha dit la consellera, és que pràcticament tots es posin en funcionament alhora, a principis del mes de febrer.

El nombre de pacients ingressats per la covid en hospitals de Barcelona s'aproxima al del pic de la segona onada

El nombre de pacients ingressats per la Covid-19 en hospitals de Barcelona s'aproxima al del pic de la segona onada. A l'Hospital del Mar, el nombre de pacients ingressats per coronavirus ha augmentat en els darrers dies. Ara hi ha 85 pacients a planta i 20 a l'UCI (fa una setmana eren 72 a planta i 17 a l'UCI). "El nombre de pacients amb Covid-19 s'ha duplicat en uns quinze dies i l'UCI s'ha omplert més del que li correspondria, i no paren d'arribar pacients a urgències", ha advertit el cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador covid-19 a l'Hospital del Mar, Juan Pablo Horcajada.



El coordinador explica que han hagut de reduir activitat no relacionada amb la Covid: "En el moment que obrim una planta vol dir que estem reduint activitat d'altres especialitats. El personal sanitari l'hem de treure d'algun lloc".



A l'Hospital de Sant Pau, hi ha 76 pacients ingressats a planta i 26 a les UCI, unes dades que s'aproximen a les de la segona onada. A l'Hospital Clínic, hi ha en aquests moments uns 150 pacients ingressats per Covid-19; una xifra similar a la de mitjan novembre, quan es va arribar al pic de la segona onada, segons indiquen fonts del centre. La tendència també és creixent a l'Hospital Vall d'Hebron, on hi ha 135 pacients ingressats a causa de la covid-19, 31 dels quals en estat crític.

Pla de vacunació

Pel que fa a la vacunació, Vergés ha destacat que fins aquest dilluns més de 68.300 persones a Catalunya ja han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer. El temporal, ha reconegut, ha dificultat la vacunació prevista durant el cap de setmana passat, fet que ha causat "alguna reprogramació" per a aquesta setmana.



Segons la consellera, s'ha assolit un "ritme de creuer" amb les vacunacions i per això preveuen completar la vacunació de la primera dosi a les residències aquesta mateixa setmana, exceptuant aquelles vermelles en què hi ha brots que s'estan gestionant.



A més, la setmana vinent Salut ja començarà a administrar la segona dosi als residents que ja fa més de 21 dies que van rebre la primera. "A partir d'aquí és quan podem posar la segona i haurem d'esperar 7-10 dies per haver generat immunitat", ha matisat. "Cada cop som més a prop del final", ha assenyalat.