Cauen el risc de rebrot i la velocitat de propagació però segueix a l'alça la pressió assistencial

Per segon dia consecutiu cauen tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació de l'epidèmia -o taxa Rt- a Catalunya, però, en canvi, això no es tradueix en una disminució de la pressió assistencial. En concret la taxa Rt cau 13 centèsimes i se situa en l'1,21, encara clarament per damunt de l'1, el nivell que indica l'expansió dels contagis. Pel que fa al risc de rebrot ara mateix és de 546 punts, 30 menys que en l'anterior balanç. El nivell segueix sent molt elevat.



En canvi, el volum d'hospitalitzacions segueix creixent, amb 2.383 pacients ingressats amb la malaltia, 27 més que ahir. És la dada més elevada des del 17 de novembre. La situació també empitjora a les UCI, amb 470 malalts, 12 més que diumenge, un registre que no s'assolia des del 26 de novembre. En aquests moments, el 55% dels 859 ingressats a cures intensives són persones amb coronavirus.

També és especialment negativa la dada de noves morts, 70, de manera que el total de víctimes des de l'inici de la pandèmia s'eleva ja a 17.628. Pel que fa als nous casos, en les darreres 24 hores se n'han comunicat 1.074, una xifra més baixa que en les jornades anterior, però que s'atribueix a l'habitual endarreriment en les dades que es produeix els festius i els caps de setmana. En canvi, sí que s'eleva la incidència de casos a 14 dies per 100.000 habitants, que passa de 445 a 468. També es manté a l'alça la positivitat de les proves PCR o dels tests d'antígens, que ara és de l'11,07%, és a dir, més del doble del 5% que marca l'OMS com a límit per tenir l'epidèmia sota control. Finalment el nombre de vacunats arriba als 68.306, després d'una jornada en què el ritme de vacunació va ser inferior que en els dies previs.