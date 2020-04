L'ofensiva unionista a cavall de l'hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca arriba al TSJC

El que fins ara havia estat una ofensiva bàsicament mediàtica contra el Govern de la Generalitat per no utilitzar l'hospital de campanya habilitat en un poliesportiu de Sant Andreu de la Barca ha desembocat ja en terreny judicial. De ben poc ha servit els reiterats aclariments de la consellera de Salut, Alba Vergés, que les ampliacions hospitalàries en pavellons que s'han dut a terme es guien per criteris de proximitat als hospitals i possibilitats de dotació de personal i material mèdics. L'equipament de Sant Andreu de la Barca va ser organitzat unilateralment i sense cap coordinació amb Salut per part de l'Ajuntament, amb alcaldia socialista, i efectius de la caserna de la Guàrdia Civil, la més important de Catalunya.

Salut ha habilitat un altre centre a Martorell, pròxim a l'hospital d'aquesta localitat del Baix Llobregat. Mentre Sant Andreu de la Barca no té cap centre hospitalari. No queda clar l'objectiu de la insistent campanya mediàtica sobre l'afer però tot fa indicar a una intencionalitat de tall unionista per apuntar contra Salut i el Govern de la Generalitat respecte al rebuig d'una instal·lació equipada per la Guàrdia Civil, obviant les explicacions tècniques de Salut que ho desmenteixen. Ara, però, a més se suma la via judicial amb una querella que ja ha arribat fins el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La sala civil i penal del TSJC ha registrat ja l'exposició motivada d'una jutgessa de Martorell per investigar el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per l'afer de l'hospital de campanya de Sant Andreu de la Barca. Ara la sala d'admissions ha de decidir si admet a tràmit la causa per un delicte d'homicidi per imprudència greu, i la magistrada ponent serà Mercedes Armas. La mateixa que va fer el polèmic requeriment pel dispositiu policial que havia d'impedir el referèndum de l'1-O. El jutjat de primera instància número 5 de Martorell ha obert la investigació per aclarir perquè el Govern ha rebutjat l'hospital de campanya muntat per la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.

L'obertura de diligències es conseqüència de la denúncia presentada el passat 8 d'abril per un particular a la que s'ha sumat la fiscalia contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, per la comissió d'un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu. El denunciant considera que Salut ha denegat "injustificadament" el permís d'obertura de l'hospital perquè va ser muntat per la Guàrdia Civil i la UME i justifica els seus arguments en base a noticies d'un mitjà digital i un compte de Twitter.

En una interlocutòria signada aquest dilluns passat, la jutgessa instructora donava un termini màxim de 24 hores perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la Guàrdia Civil i el Departament de Salut justifiquin qui va ordenar instal·lar l'hospital de campanya, qui en va denegar la seva obertura i els motius.



També demana a l'Hospital de Martorell que en el mateix termini informi si en l'última setmana s'han deixat d'ingressar pacients per falta de capacitat i, en cas que sigui així, on s'han derivat.

Al metge forense adscrit als jutjats de Martorell, la jutgessa li reclama que, un cop supervisat l'hospital de campanya, informi sobre la seva capacitat i aptitud per acollir malalts per coronavirus.



La jutgessa, tot i reconèixer que les acusacions no es poden sustentar en notícies de mitjans i un compte de Twitter i que a la denúncia no queda demostrat que l'Hospital de Martorell no tingués els recursos necessaris per atendre els malalts per coronavirus, "entén imprescindible acordar diligències d'instrucció amb caràcter urgent".