L'ONU alerta que els governs estan lluny de frenar la crisi climàtica i el planeta es precipita al punt de no retorn

Els països no han fet els deures i no estan complint amb els compromisos adquirits en la passada Cimera del Clima de Glasgow del 2021. Així ho revela l'últim informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) que estima que, amb les polítiques climàtiques globals actuals, el termòmetre del planeta podria superar el punt de no retorn i assolir, per a final de segle, la pujada de fins a 2,8°C respecte als nivells preindustrials.

Una xifra preocupant si es té en compte que els científics del Panell Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) van instar la humanitat a mantenir la pujada de temperatures del planeta per sota del llindar de 1,5ºC per a finals de dècada. Amb les dades del PNUMA sobre la taula, els països no només estarien incomplint les promeses de Glasgow, sinó que estarien molt a prop d'incomplir l'Acord de París.

La publicació no deixa marge per a l'esperança, perquè considera que els països estan presentant compromisos per reduir les seves emissions (NDCs) que no són "creïbles" i que "discrepen" de les emissions reals.

Amb els compromisos actuals només es podrien reduir les emissions globals entre un 5% i un 10% de cara al 2030

Amb els compromisos presentats, en cas que s'aconseguessin complir, només es podrien reduir les emissions globals entre un 5% i un 10% de cara al 2030. L'ONU, per part seva, considera que els països haurien d'elevar encara més l'ambició i passar a retallar, almenys, un 45% de les emissions per a finals de segle.

"Aquest informe ens diu en termes científics el que la natura ens ha estat dient aquest any, a través d'inundacions mortals, tempestes i incendis devastadors. Hem de deixar d'omplir la nostra atmosfera de gasos d'efecte hivernacle i ho hem de fer ràpid", ha comentat Inger Andersen, directora executiva del PNUMA, que ha instat els països a emprendre "una transformació radical de les seves economies".

La publicació, de fet, va en aquesta línia i demana un canvi important al subministrament energètic global. Un canvi que ha de passar per la fi de la crema de combustibles fòssils –gas, carbó i petroli– i el desplegament de tecnologies renovables. Els experts que han treballat en aquest informe consideren que els costos de les fonts solars o eòliques ja s'han reduït prou per incrementar-ne la instal·lació.

Els sistemes alimentaris, que han avançat cap a la industrialització del camp les darreres dècades, són els responsables d'un terç de les emissions dels gasos que escalfen el planeta. L'ONU estima que sense un canvi de model –cap a allò extensiu i allò local– i sense una transformació de les dietes predominants, les emissions del sector alimentari podrien duplicar-se d'aquí al 2050.



El PNUMA posa el focus directament sobre el sector financer, que fins ara "ha mostrat una acció limitada per a la mitigació de la crisi climàtica", en contrast amb les múltiples declaracions d'intenció que queden en paper mullat. Actualment, les entitats bancàries només estan destinant l'1,5% dels seus actius financers a avançar cap a una economia "baixa en emissions".