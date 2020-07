L'oposició reclama a Torra que convoqui eleccions i li retreu la gestió de la crisi de la Covid-19

L'oposició ha tornat a reclamar al president del Govern, Quim Torra, que convoqui eleccions i li ha retret la gestió de la crisi de la Covid-19 en el ple monogràfic sobre el tema celebrat al Parlament. PSC, PP i Cs han coincidir en comentar que Torra ha utilitzat la crisi en benefici del projecte independentista, i li han demanat que deixi el Procés a una banda per tal d'encarar l'etapa de represa amb unitat dels grups parlamentaris. D'altra banda, la CUP ha reclamat "nous acords" a l'independentisme per tal d'encetar una "nova fase del conflicte" a les institucions i al carrer.

Albiach ha reclamat valentia al PSC per aprovar la taxa covid a nivell de tot l'Estat

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, també ha demanat la convocatòria d'eleccions, perquè la ciutadania pugui decidir si s'encara la reconstrucció "amb la via Torra i Puigdemont" o amb una alternativa catalanista i d'esquerres. La líder dels comuns no creu que JxCat pugui encapçalar aquesta nova transformació, i dubta també dels republicans: "Podríem mirar què fa ERC amb matèries que sí que són de la seva competència", ha etzibat Albiach, que ha recriminat que "parlin de reforçar la sanitat pública quan Salut ha pagat el preu més alt de tot l'Estat per cada pacient ingressat en UCI de centres privats", l'externalització del rastreig de casos de Covid-19 a una filial de Ferrovial -un contracte que rescindiran i pel qual hauran de pagar una indemnització- o la compensació "classista" als treballadors sanitaris.



Albiach ha afirmat que cal blindar i democratitzar els serveis públics i "demostrar que hi ha una alternativa al model actual". La diputada també ha carregat contra el PSC, a qui ha reclamat valentia -igual que a la resta de forces progressistes- per aprovar la taxa covid a nivell de tot l'Estat. "Demanem al Partit Socialista que deixi de mirar a Ciutadans i a ERC que deixi de mirar JxCat. No mirin enquestes, mirin el país", ha reblat.

Iceta ha retret a Torra manca de lleialtat institucional

Per la seva banda, Ciutadans, PP i PSC han coincidit en retreure a Torra la gestió de la crisi del coronavirus amb la vista posada en el Procés. "Ha semblat que volia aprofitar la crisi per fer avançar una agenda política pròpia d'un projecte independentista", ha afirmat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que li ha retret manca de lleialtat. Iceta ha considerat que el Govern posa l'èmfasi en la reclamació i poc en l'autoexigència amb els recursos propis, i ha reclamat a l'executiu català que faci un esforç per decidir com prioritza els serveis de les persones.



La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, també ha lamentat que el Govern hagi mantingut el seu discurs independentista durant la pandèmia. "Ni en un moment com aquest han estat capaços de deixar la matraca del Procés", ha criticat. Roldán ha retret a l'executiu de Quim Torra que hagi "fet tombs sense comptar amb l'oposició" i l'ha instat a tenir-los en compte per a la reconstrucció socioeconòmica de Catalunya.

La CUP vol nous acords de l'independentisme

Finalment, la CUP ha demanat que l'independentisme assoleixi "nous acords i estratègies compartides" per recuperar el lideratge i encetar una "nova fase del conflicte" a les institucions i al carrer. El diputat Carles Riera ha carregat contra la taula de diàleg entre Generalitat i Moncloa, que el seu grup considera una "pista d'aterratge" cap a un encaix dins l'Estat basat en un nou pacte fiscal i un debat sobre les competències. Riera ha subratllat que la solució passa per exercir la sobirania, en lloc d'apostar per la taula de diàleg amb l'Estat: "La transformació que defensem passa per repensar les relacions des de l'arrel".



Per altra banda, Riera troba "equivocada i errònia" la sol·licitud de préstec europeu al mecanisme d'estabilitat pressupostària (MEDE), que ha anunciat Torra al matí. El diputat associa la petició al MEDE a un alt interès, a retallades i a una major intervenció de l'economia pública.