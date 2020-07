Torra: "La centralització de la compra de material per part del Govern espanyol va ser una de les pitjors decisions"

El president del Govern de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat de nou la centralització de les competències durant la pandèmia del coronavirus. Durant el ple parlamentarí sobre la gestió de la crisi del coronavirus, Torra ha afirmat que la gestió de la compra de material sanitari al mercat internacional va ser "nefasta": "La centralització de la compra de material va ser una de les pitjors decisions de la centralització de competències". Torra ha criticat que l'Executiu estatal "intervingués" la Generalitat sense previ avís amb l'aplicació de l'estat d'alarma: "Tant costava despenjar el telèfon i dialogar? O el diàleg desapareix en funció de les tàctiques polítiques del moment?", ha etzibat.



El president ha fet èmfasi en la necessitat de tenir "un estat propi" per no "anar a remolc" de l'Estat, com assegura que ha passat durant la pandèmia: "Ens toca enfrontar la crisi sanitària i econòmica amb les mans lligades al darrere". Assegura que "una altra gestió de l'estat d'alarma era possible" i ha destacat que la Generalitat va proposar sempre un "pla alternatiu" que va presentar a l'Executiu estatal per tal de fer possible el retorn de competències.



De nou, ha assenyalat les limitacions amb les que es troba el Govern en el marc de l'Estat espanyol: "Qualsevol pressupost català serà sempre un pressupost insuficient. Aquest país genera els recursos suficients. Però tenim un dèficit d'entre el 6 i el 8%, uns 14 mil milions d'euros que són un llast immens i que ens asfixia". El president ha criticat que el pressupost estatal encara compti amb partides dirigides a la compra d'armes i a la monarquia.

El Govern demana al PSC i als Comuns que "apretin" a l'Estat

Torra ha repassat totes les inversions fetes des de la Generalitat per pal·liar l'impacte social i econòmic de la crisi, així com el cost total de 5.000 milions d'euros amb els quals xifra el cost de la pandèmia. Considera que els recursos facilitats des de Madrid són insuficients: "Caldrà fer la inversió pública més important de la història". Per aquest motiu, Torra ha demanat el suport del Ple, i amb més èmfasi al PSC i als Comuns, per demanar a l'Estat espanyol un augment de les inversions per a Catalunya per fer front a la crisi: "Hauria de ser la lluita de tot el Parlament. Apretin. Alguns dels seus companys són Ministres". També ha demanat augmentar el sostre de dèficit a l'1% i permetre als ajuntaments utilitzar el superàvit o romanent.



El president també ha anunciat que enviarà una carta al president espanyol, Pedro Sánchez i al director executiu del Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE), Klaus Regling, perquè Espanya sol·liciti un préstec de 5 milions d'euros al fons d'emergència de la Unió Europea, el que representa el 2% del PIB català: "Confio que Sánchez no posarà cap obstacle i farà la gestió en nom de Catalunya". D'altra banda, també ha anunciat que entre el 16 i el 17 de juliol el Govern presentarà una primera versió del pla per la reconstrucció econòmica i social, un pla que preveuen aprovar el 21 de juliol.



A més, Torra ha advertit que "l'emergència sanitària no s'ha acabat" i ha cridat a seguir respectant les mesures de seguretat fins que no tinguem una vacuna: "Seguim en tensió". Ha demanat actuar amb "rigor" i "responsabilitat" per arontar una possible segona onada de la pandèmia i ha anunciat que el Govern està treballant per preparar-se, amb més de 50 plans sectorials i també garantint el material sanitari necessari.