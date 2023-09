L'oposició titlla de "triomfalista" i "decebedor" el discurs d'Aragonès

Dia intens al Parlament de Catalunya, que aquest dimarts ha acollit la primera part del debat de política general per donar el tret de sortida al nou curs polític. El primer a intervenir ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en un discurs pràcticament dues hores, ha parlat dels temes que ocupen actualment la política catalana: amnistia, autodeterminació, dèficit fiscal, Rodalies, entre molts altres temes.

Després de la intervenció d'Aragonès, la resta de partits han fet una valoració de les paraules del president de la Generalitat. Pràcticament tots han coincidit en el fet que ha estat un discurs "triomfalista", "autocomplaent", "insípid" i "decebedor", tot recordant-li que governa en minoria.

"Catalunya té un govern aïllat, inestable, sense lideratge ni ambició de futur"

Les crítiques més dures han arribat del mateix sector independentista, que aquest dimarts ha evidenciat una vegada més que la unitat està més lluny i trencada del que sembla. La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha retret a Aragonès que "no pot liderar la resolució del conflicte perquè no té credibilitat" i ha recordat que les negociacions per a la investidura espanyola de Pedro Sánchez són "entre partits i no entre governs". En aquest sentit, la diputada li ha reclamat que "no parli per tercers" i que "no doni res per fet".

Sales ha dit que Aragonès "oblida" que governa amb una "absoluta debilitat parlamentària" i un Executiu "desaparegut". "Catalunya té un govern aïllat, inestable, sense lideratge ni ambició de futur", ha assegurat.

"Sense iniciativa política, no podem esperar que la solució ens vingui de Madrid"

Per la seva banda, la diputada de la CUP Laia Estrada ha titllat de "triomfalista i extens" el discurs d'Aragonès, però també "d'enganyós i ambigu". L'anticapitalista ha criticat que el "centre de gravetat" continuï situant-se a Madrid. "Sense iniciativa política, no podem esperar que la solució ens vingui de Madrid", ha advertit la parlamentària, que ha reclamat "fer polítiques des d'aquí".

També ha demanat "tornar al consens" de la llei d'amnistia registrada al Congrés el 2021 perquè "no es desvinculi l'amnistia del dret a l'autodeterminació".

"Decebedor i insípid"

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha valorat com a "decebedor i insípid" el discurs d'Aragonès en una roda de premsa posterior. Els socialistes creuen que el cap de la Generalitat ha exhibit "bons propòsits, però falta de capacitat per dur-los a terme" i que s'ha evidenciat que està "sol i dèbil", amb el suport de només 33 diputats. En aquest sentit, ha criticat que els republicans "no han estat capaços de cercar una majoria estable que li doni seguretat en aquesta legislatura".



"ERC no ha estat capaç de cercar una majoria estable que li doni seguretat en aquesta legislatura"

Romero ha evitat entrar a valorar les condicions per la investidura posades per Sánchez. La portaveu socialista ha reclamat prudència i discreció per continuar les negociacions. Pel que fa a l'amnistia, ha reiterat que els acords que hi ha amb els grups parlamentaris són públics i que "en cap consta l'amnistia".

Per la seva banda, la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, també ha lamentat que el discurs del debat de política general d'Aragonès ha estat farcit de "triunmfalisme i autocomplaença". Alhora, ha demanat que no doni "les coses per fetes", en referència a l'amnistia, i ha reclamat que les negociacions per a la investidura espanyola no siguin una "competició" entre ERC i Junts.