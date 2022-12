Les 10 paraules candidates a neologisme de l'any (i les seves definicions)

1. Birra: beguda alcohòlica de color groc i de gust amarg que s'obté de la fermentació de l'ordi i d'altres cereals, aromatitzada amb llúpol.

2. Metavers: fa referència a un entorn virtual en què les persones poden interaccionar socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.



3. Micromobilitat: conjunt dels desplaçaments efectuats amb mitjans de transport lleugers, de petites dimensions i proveïts d'un motor elèctric de baixa potència o bé sense motor, generalment per a una sola persona, que s'utilitzen per a recórrer distàncies curtes fins al lloc de destinació o bé fins a una parada de transport públic.



4. Nanosatèl·lit: plataforma espacial caracteritzada per tenir una massa, un volum i una potència menors que en el cas dels satèl·lits convencionals, i un pes comprès entre 1 i 10 kg, cosa que implica alhora una reducció de la mida dels instruments que transporta.



5. Poliamor: relació eròtica i estable entre diverses persones amb el consentiment de totes elles.



6. Revictimització: maltractament addicional exercit contra una dona en situació de violència masclista com a conseqüència dels dèficits de la intervenció dels organismes responsables, i també per l'actuació desencertada d'altres agents implicats.



7. Salut mental: l'OMS la defineix com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma fructífera i fer una contribució a la seva comunitat.



8. Submissió química: anul·lació de la voluntat d'una persona mitjançant drogues o substàncies químiques per agredir-la sexualment o cometre altres actes delictius.



9. Tuti: és una paraula d'origen italià que literalment significa tots o junts. També és un joc de cartes, anàleg a la bescambrilla, en què, als punts que representen les pedres guanyades per un jugador, s'afegeixen punts pel fet de reunir en el seu joc un rei i un cavall del mateix coll i pel fet de guanyar la darrera basa. Es pot guanyar la partida reunint quatre reis o quatre cavalls o fent capot o pèssim.



10. Violència vicària: És una forma de violència masclista que es produeix quan els fills i filles de les dones víctimes de violència de gènere, així com les nenes i els nens menors subjectes a la seva tutela, guarda i custòdia, són utilitzats pel maltractador per fer mal a la mare.