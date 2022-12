Les 15 sèries i pel·lícules de Filmin que ho han petat en els seus 15 anys de vida

Filmin està de celebració. La primera plataforma d'streaming espanyola arriba als 15 anys de vida, i ho fa en un panorama audiovisual dominat per gegants com Netflix, HBO Max i companyia. El seu catàleg, amb més de 15.000 títols entre pel·lícules, sèries i curtmetratges, és variat i extens: des dels grans clàssics de Hollywood al cinema independent i europeu, passant per les primeres produccions cinematogràfiques de joves promeses. Això sí, sempre amb aquella mirada alternativa que no podem trobar a la resta de plataformes de vídeo a demanda.

Per posar-t'ho fàcil, hem fet una tria dels 15 títols del catàleg de Filmin que més ho han petat en els seus 15 anys de vida.

'Los Durrell'

Dirigida per Steven Barron, es una obra autobiogràfica del naturalista, zoòleg i presentador de televisió Gerald Durrell, que recorda els anys en què, sent només un nen, es va haver de mudar a l'illa grega de Corfú amb la seva família. Acostumats a una vida acomodada, a Bournemouth, els Durrell van haver d'adaptar-se a una llar que per no tenir, no tenia ni electricitat, i a un país que no s'assemblava gens a la seva enyorada Anglaterra. Està disponible en català.



'Endeavour'

Ambientada l'any 1965, aquesta popular sèrie britànica té com a protagonista Endeavour Morse, un jove detectiu desil·lusionat i desmotivat amb la seva feina fins que un dia és destinat a la comissaria de Cowley, a la ciutat d'Oxford, on només arribar ha d'investigar la desaparició d'una jove. Cada episodi és un misteri. Està disponible en català.



'El colapso'

Què passaria amb el planeta i amb la societat si el sistema col·lapsés demà? Quins principis regirien la nova normalitat: la solidaritat, la igualtat o la supervivència? Suposaria la fi de la Humanitat, o potser una oportunitat per canviar d'una vegada per totes una societat industrial que sembla haver arribat al límit? La sèrie El Colapso posa de manifest totes aquestes qüestions creant un món distòpic on una pandèmia pot acabar amb tot.

'Halt and Catch Fire'

Creada per Christopher Cantwell i Christopher C. Rogers, Halt and Catch Fire és una mena de Mad Men a Sillicon Valley que explica els inicis de la informàtica domèstica i d'Internet a través de la mirada d'un enginyer visionari que s'haurà d'enfrontar als gegants corporatius de l'època.

'Todas las criaturas grandes y pequeñas'

Basada en les novel·les autobiogràfiques de l'escriptor i veterinari James Herriot, la sèrie segueix les vivències d'un jove veterinari escocès que es muda a Darrowby, un poble ubicat a les valls de Yorkshire, per treballar amb el doctor Siegfried Farnon (Samuel West), un excèntric veterinari rural que té la consulta a Skaldale House.

Tot i les dificultats inicials, el veterinari novell acabarà guanyant-se la confiança del Dr. Farnon gràcies a la complicitat de la senyora Hall (Anna Madeley), la majordoma de la casa, i del Tristan, el germà del veterà veterinari.

'Doctor Portuondo'

Un jove pacient increïblement neuròtic, i atabalat per milers de petits problemes quotidians sense importància, comença una teràpia psicoanalítica amb el doctor Portuondo, un extravagant psicoanalista cubà exiliat a Barcelona que crida als seus pacients, jura en nom de Freud i no entén el segle XXI. A poc a poc, el pacient descobrirà com el doctor Portuondo és la persona més sorprenent que ha conegut en tota la seva vida. També la més sàvia. La més imprevisible. I la més divertida.

Dirigida per Carlo Padial, és la primera sèrie original de Filmin.



'Utopía'

Una colla aficionats dels còmics es reuneixen per parlar de la misteriosa novel·la gràfica The Utopia Experiments, l'autor del qual era un maniacodepressiu que coneixia els secrets de les catàstrofes més terribles del planeta. Els protagonistes començaran a ser perseguits per professionals que busquen les darreres còpies d'aquesta obra i que estan disposats a matar per elles si cal.



'This is England'

Kenneth Branagh es posa a la pell de Boris Johnson a This is England, una sèrie que narra les setmanes més tràgiques de la pandèmia del coronavirus al Regne Unit. Branagh interpreta un primer ministre qüestionat durant una crisi sense precedents.

'Drive my car'

Yusuke Kafuku, actor i director de teatre, encara incapaç de lidiar amb el seu passat, accepta dirigir Tío Vania en un festival de teatre a Hiroshima. Allà coneix a Misaki, una jove introvertida que serà el seu xofer. En les seves anades i tornades comencen a sorgir les confessions i a desvetllar-se els secrets de les seves misterioses vides.

'La gran belleza'

Dirigida per Paolo Sorrentino, La gran belleza va guanyar de l'Oscar a la Millor Pel·lícula Estrangera.



'La vida de Adele'

Als seus 15 anys, Adèle no dubta que una noia ha de sortir amb nois. La seva vida canviarà per sempre quan conegui l'Emma, ​​una noia de cabells blaus, que li descobrirà què és el desig, i el camí cap a la maduresa. Així, Adèle creixerà, es buscarà a si mateixa, es perdrà i es retrobarà... i tot això sota l'atenta mirada dels qui l'envolten.



'Her'

Theodore (Joaquin Phoenix), un escriptor solitari, s'enamora de la veu femenina del seu nou sistema operatiu basat en el model d'intel·ligència artificial i dissenyat per satisfer les necessitats dels humans.



'Hierve'

Un gastrothriller rodat en pla seqüència en què Stephen Graham encarna un xef d'un restaurant londinenc amb estrella Michelin. En una nit plena de tensions, haurà de fer front a tot tipus de problemes dins i fora de la cuina.



'Después del amor'

Després de la mort del seu marit, una dona de seixanta-pocs anys de Dover, al sud d'Anglaterra, descobreix que el que havia estat el seu home portava una doble vida a l'altra banda de l'estret de Calais.



'Pride'