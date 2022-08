Cinco series destacadas para ver en Filmin

Para los seguidores de las series con pasaporte europeo y/o alejadas del mainstream, la plataforma Filmin es una gran opción.

Reino Unido, Francia, Noruega, Alemania, Finlandia… basta con echar un vistazo a su desplegable de filtro por países para hacerse una idea de lo exótico que puede llegar a ser su contenido.

Además, el pasado año esta plataforma española se estrenó en la producción propia de series con Doctor Portuondo, una de las cinco seleccionadas en esta lista.

‘In my skin’ (2018)

La crítica británica se rindió ante ella tras su emisión en 2018 y fue galardonada con dos premios BAFTA de Gales. En abril llegó a España de la mano de Filmin. In my skin es la historia, contada con buenas dosis de humor negro, de la adolescencia complicada de alguien que decide mantener en secreto lo difícil que es su día a día. Bethan (Gabrielle Creevy) tiene 16 años, vive en Gales, quiere ser escritora e intenta salir adelante en el ambiente hostil hacia la comunidad LGTBI de su colegio. Además, en casa no lo tiene fácil. Su madre sufre trastorno bipolar y su padre, alcoholismo. Nadie sabe nada. Se lo guarda.

La creadora de In My Skin, Kayleigh Llewellyn, contaba en las notas facilitadas a los medios con motivo del estreno que la serie, de dos temporadas, está basada en sus propias experiencias. “Ojalá pudiera viajar al pasado y decirle a mi ‘yo’ adolescente que no tenía de qué esconderme. No dispongo de una máquina del tiempo, así que lo mejor que puedo hacer es escribir una serie y decírselo a todo el mundo”, ha dicho sobre su trabajo Llewellyn.

‘Back to Life’ (2019)

Esta es otra producción británica donde el humor negro está muy presente y que no tuvo un estreno sencillo por el peso de ser la sustituta en la parrilla de la BBC de una serie tan bien considerada como Fleabag. Sin embargo, Daisy Haggard, que protagoniza y coescribe junto a Laura Solon Back to Life, lo consiguió. Durante dos temporadas el guion sigue los pasos hacia la reinserción de Miri Matteson, una mujer que vuelve a casa tras pasar media vida en prisión.

Un crimen de sangre en la adolescencia (del que se van conociendo detalles a medida que avanza la trama) la llevó a perder su libertad. La acción arranca con Miri, a la que da vida Daisy Haggard, volviendo a ser una mujer libre. Ha perdido su juventud y vive perseguida por el recuerdo propio y ajeno de lo que hizo. Ella no lo olvida, pero tampoco es que le den opción a hacerlo. En su pueblo, donde ha regresado, todo el mundo sabe (o cree saber) lo que ocurrió hace casi dos décadas. La eluden, excluyen y hablan de ella a sus espaldas. Así, la reinserción no es sencilla.

‘Parliament’ (2020)

Esta coproducción de Bélgica, Francia y Alemania es una aproximación tan divertida como instructiva de cómo funciona el Parlamento Europeo, cómo se negocian y consiguen sacar iniciativas adelante y la cantidad de intereses nacionales, internacionales y personales que puede llegar a haber en juego. De la mano de Samy (Xavier Lacaille), el espectador recorre los pasillos de la cuna de la política europea sufriendo y riéndose con las situaciones absurdas en las que puede llegar a meterse el protagonista de la serie creada por Noé Debré, que estrenó hace poco la segunda temporada.

Pero Samy no está solo. Lo que hace tan buena a esta serie es la cantidad de personajes que pulula a su alrededor. Cada uno, con un encanto particular y un arco propio. Michel Specklin (Philippe Duquesne) es ese diputado acostumbrado a no hacer nada y mantener un perfil bajo que de tan incompetente resulta entrañable. Rose (Liz Kingsman) es, de los tres jóvenes asistentes, la más espabilada y ambiciosa, una británica que debe afrontar que el Brexit y sus consecuencias son una realidad después de muchos retrasos. Torsten (Lucas Englander), el asistente con acento alemán, da la impresión de estar en las nubes, pero sabe muy bien qué teclas hay que toca para conseguir sus objetivos.

‘Hipócrates’ (2018)

Más de dos años y una pandemia separan el estreno de la primera temporada y la segunda en Francia. Aunque en España la primera tanda no llegó hasta el verano de 2020 y quizá por eso la lectura que se podía sacar de ella era aún más impactante. Lo que muestra esta serie francesa que antes había sido película y que firma Thomas Lilti es que los recortes en la sanidad pública convierten a sanitarios y pacientes en víctimas. Los primeros, se vio durante la pandemia, son vistos como héroes, pero no dejan de ser quienes sufren la falta de medios y recursos en primera persona.

En Hipócrates el desencadenante de la acción es un virus que obliga a tres residentes a hacerse cargo del ala entera de un hospital después de que toda la plantilla sea puesta en cuarentena. Ante la falta de suplentes, son Chloè (Louise Bourgoin), Hugo (Zacharie Chasseriaud) y Alyson (Alice Belaïdi) quienes deben hacerse cargo de todo. A ellos se suma Arben (Karim Leklou), un médico albano que tiene el título sin convalidar y por eso trabaja como forense.

‘Doctor Portuondo’ (2021)

Tras su paso por festivales, en octubre de 2021 Filmin estrenó su primera serie original convirtiéndose en los tres primeros días en la más vista de la plataforma y en el tercer mejor estreno del año hasta entonces por detrás de las películas The Assistant y Cosmética del enemigo. Creada y dirigida por Carlo Padial, contiene tintes semi-autobigráficos y está basada en la novela homónima del mismo autor.

La historia, que cuenta con algunos cameos que merece la pena descubrir sobre la marcha, es la de un paciente y su psicoanalista. El primero está interpretado por Nacho Sánchez. El segundo es el doctor Portuondo, que da título a la serie y al que da vida Jorge Perugorría. Se trata de un terapeuta un tanto excéntrico, un cubano exiliado en Barcelona que saca a pasear a Freud de manera regular, bebe y no es que tenga mucho tacto a la hora de decir según qué cosas a sus pacientes.