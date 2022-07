Cinco series destacadas para ver en Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video pueden encontrarse algunas de las mejores series vistas en lo que va de 2022 como Días mejores y la segunda temporada de Upload. Además de esas dos, aquí van algunas recomendaciones pertenecientes a géneros tan dispares como un drama familiar de llorar en cada capítulo, una de acción con un tipo duro al frente y una de rivalidad entre agencias, entre otras.

'Night Sky' (2022)

Holden Miller es el creador de Night Sky, una serie que crece en cada capítulo, construye un universo de ciencia ficción complejo y atrayente y tiene a Sissy Spacek y J. K. Simmons como sus mejores embajadores. En pantalla son Irene y Frank York, una pareja de jubilados –profesora ella, carpintero él– que tras la muerte temprana de su hijo dieron con un maravilloso hallazgo en su finca. Encontraron una habitación con vistas a un planeta que se convirtió en su refugio. Su tranquilidad se quiebra cuando en ese mismo espacio casi mágico aparece un joven perseguido con muchos secretos. Se trata de Jude (Chai Hansen) y cambiará sus vidas. Mientras, en paralelo, se desarrolla la historia de Stella (Julieta Zylberberg), su hija adolescente, una capilla que debe guardar su familia y una organización secreta que suena a secta. Una pena que la serie no vaya a continuar.

'Reacher’'(2022)

A Jack Reacher, personaje creado por el escritor Lee Child, ya le dio vida en el cine Tom Cruise. Una elección que no contó con el visto bueno de los fans de la saga literaria. Así que para la adaptación en formato serie de The Killing Floor, la primera novela de Reacher, se eligió a Alan Ritchson para el papel dando en la diana por completo. Más allá del acierto de casting, lo que ofrece esta serie y funciona –hay confirmada una segunda temporada– es una de acción, peleas y un caso a resolver por un protagonista que se lo juega todo a su impacto en pantalla. Además de Ritchson, Nick Santora, encargado de la adaptación, cuenta con Willa Fitzgerald como la agente Roscoe.



‘Undone’ (2019)

Alma Winograd-Diaz es una joven que tiene la habilidad de manipular y moverse a través del tiempo. Es algo que descubre después de tener un accidente de coche. Su padre, Jacob Winograd, ha muerto asesinado. Aún así la acompaña, de alguna manera, en su investigación para saber qué ha ocurrido. Se trata de una serie de animación que cuenta con dos temporadas estrenadas. Alma es una versión animada de Rosa Salazar y Bob Odenkirk interpreta a su padre. Estrenada antes de la pandemia, ha recibido muy buenas críticas y sus capítulos cortos hacen que la creada por Raphael Bob-Waksberg y Kate Purdy sea más que apta para un maratón de verano.

‘This Is Us’ (2016)

Habitual en las nominaciones a los Premios Emmy, This is Us es una de esas series solo aptas para quienes disfruten del drama y de llorar ante la pantalla. Primer episodio, primer mazazo. La felicidad de una embaraza Rebecca y su marido Jack se ve mermada cuando una tragedia les sacude en el momento de recibir a sus trillizos. Así comienza su intensa, dramática, pero también feliz, andadura a lo largo de seis temporadas en las que Mandy Moore y Milo Ventimiglia se han ganado el corazón de millones de espectadores. En ese primero capítulo se presenta también a Kevin (Justin Hartley), un actor en crisis; Kate (Chrissy Metz), una mujer que quiere peder peso; y Randall (Sterling K. Brown), un hombre en busca de sus raíces. Qué tienen en común es algo que a estas alturas probablemente todo el mundo sepa.

‘The Looming Tower’ (2018)

Hace ya algunos años que Amazon Prime Video estrenó The Looming Tower, una serie basada en el libro homónimo de Lawrence Wright. Este desgranaba la teoría de la rivalidad entre la CIA y el FBI y cómo eso pudo afectar a los atentados del 11S contra las Torres Gemelas y el Pentágono. La serie se ambienta en los noventa y las figuras de Al-Qaeda y Bin Laden están muy presente. John O'Neill es un agente del FBI interpretado por Jeff Daniels. Dándole la réplica y al otro lado de esa línea de enemistad y rivalidad entre ambas agencias, Martin Schimdt (Peter Sarsgaard), quien forma parte del equipo de la CIA. Teorías, conspiraciones, egos, mentiras, competición… Todo eso y más está en esta serie de diez episodios.

