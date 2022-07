Las cinco mejores series internacionales vistas en lo que va de 2022

Better Call Saul y The Boys son de lo mejor de 2022, pero su emisión de la temporada en curso se ha prolongado hasta julio, así que quedan para la lista de cierre del año. Las que están aquí son solo un puñado de representantes internacionales que pasan por el drama médico, la comedia romántica con muchas capas, una de misterio en un entorno empresarial y una sobre la televisión y el periodismo que se hacían en los 80. Sin olvidar a la familia más disfuncional y entrañable de gente con poderes

'Separación' (Apple TV+)

Una premisa singular, una ambientación envolvente, un tono muy bien medido, un reparto que funciona con precisión y un guion lleno de giros y sorpresas que se dan cuando tienen que darse, ni minuto antes ni un minuto después. Separación ha sido una de las mejores series vistas en lo que va de año. Creada por Dan Erickson, la mayoría de sus capítulos están dirigidos por Ben Stiller. Mark (Adam Scott), Irving (John Turturro), Dylan (Zach Cherry) y Helly (Britt Lower) son cuatro oficinistas que, para entrar a trabaja en Lumon, aceptaron someterse a una cirugía que separa su vida laboral de la personal. La conciliación llevada al extremo. De ahí parte. El resto, mejor verlo.



'The Umbrella Academy' (Netflix)

Tras una segunda temporada buena sin llegar al nivel de la primera, los hermanos Hargreeves regresaron este mes de junio con una nueva tanda de episodios sobresaliente en la que, para sorpresa de nadie, tenían que evitar un nuevo apocalipsis provocado por ellos mismos. Estos treintañeros nacidos en 1989 de madres que amanecieron un día de octubre sin estar embarazadas y dieron a luz a niños con poderes son una panda de aspirantes a superhéroes inadaptados y no muy hábiles en su cometido. Luther (Tom Hopper), Viktor (Elliot Page), Diego (David Castañeda), Klaus (Robert Sheehan), Allison (Emmy Raver-Lampman), Ben (Justin H. Min) y Cinco (Aidan Gallagher) consiguieron volver a casa al final de la segunda temporada después de su accidental y accidentado viaje a los años sesenta. Sin embargo, en su regreso a su línea temporal descubrieron que la Umbrella Academy era ahora la Sparrrow Academy y ellos no eran los elegidos.

'Upload' (Amazon Prime Video)

La primera temporada fue de lo mejor de 2020 y la segunda lo es de lo que va de 2022. ). Greg Daniels, creador de Upload, volvió con éxito a Lakeview, ese resort virtual del que ya se habían descubierto algunos de sus clasistas secretos pero del que aún quedaba mucho por desvelar y desmenuzar. Con el romance de Nathan (Robbie Amell) y Nora (Andy Allo) de fondo, la serie se metió de lleno en otros temas de calado dentro y fuera de ese mundo de conciencias. Otro de sus aciertos fue dar protagonismo a tres grandes secundarios como Kevin Bigley (Luke), Allegra Edwards (Ingrid) y Owen Daniels, ese como botones, recepcionista y bebé artificial.

'Esto te va a doler' (MovistarPlus +)

Basada en el libro de Adam Kay This Is Going To Hurt: secret diaries of a junior doctor (2018), en el que el autor contaba aquellos años en los que fue médico del National Health Service, Esto te va a doler es una serie que no le esconde nada al espectador cuando de entrar en un paritorio se trata. Ben Whishaw interpreta a ese ginecólogo que hace del cinismo, el sarcasmo y la ironía su coraza para hacer frente a un trabajo absorbente y estresante ante la falta de medios. Turnos maratonianos, una vida social casi inexistente y un carácter complicado. Whishaw brilla y crece en cada capítulo de una serie que refleja lo mal que estaba la sanidad británica ya en 2006, año en el que se ambienta esta producción de la BBC.

'The Newsreader' (COSMO / Filmin)

Anna Torv es la protagonista de The Newsreader, serie australiana que en España aterrizó primero de la mano de COSMO y después pasó a estar también en el catálogo de Filmin. La televisión de los ochenta, el periodismo televiso de entonces y el machismo tanto dentro de ese ámbito como de la sociedad de entonces en general quedan retratados en una serie que brilla por sus dos protagonistas y la singular relación profesional/personal que se teje entre ambos a lo largo de unos pocos meses. Torv es Helen Norville, una presentadora con fama de difícil que esconde su fragilidad y su falta de seguridad tras sus exigencias. Dale Jennings (Sam Reid) es un reportero que busca su oportunidad. Michael Lucas, creador de The Newsreader, consigue dibujar a dos de los mejores personajes de lo que va de 2022.