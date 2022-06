Los finales de 'Stranger Things' y de 'Better Call Saul', lo más destacado de las series de julio

Aunque quizá algo menos cargado de estrenos destacados de lo que suele ser habitual, julio trae varios títulos nuevos con muy buena pinta como Por mandato del cielo, La noche más larga y Paper Girls. Tres series muy distintas entre sí, pero igualmente interesantes por su trama y/o reparto.

Pero lo más destacado de este mes es que ha llegado el momento de despedir a Saul Goodman y descubrir cómo Vince Gilligan y Peter Gould conectan Breaking Bad y Better Call Saul más allá de los personajes compartidos por ambas hasta ahora.

'Stranger Things' (1 de Julio, Netflix)

Unas semanas después del estreno de los siete primeros episodios de la cuarta temporada de Stranger Things y de esa revelación final de quién era realmente Vecna, llega el momento de la resolución. Los que se estrenan ahora son los dos últimos capítulos, de una hora y 25 minutos y casi dos horas y media de duración, respectivamente. Tienen dos misiones por delante. La primera, saber qué ocurre con ese ser monstruoso que se dedicaba a romperle los huesos y asesinar a jóvenes a los que previamente acosaba con imágenes terribles. La segunda, la de reunir al grupo de nuevo para, se entiende, derrotar al malo. Para eso y para resolver dudas adolescentes como qué ocurrirá con el triángulo que de nuevo se ha formado entre Nancy, Steve y Jonathan.

Tres más: los estrenos de La lista final (Amazon Prime Video) y Cómo mandarlo todo a la mierda (HBO Max) y la tercera temporada de Close Enough (TNT).

'Encerrado con el diablo' (8 de julio, Apple TV+)

Dennis Lehane, experto adaptador de novelas de Stephen King (El visitante y Mr. Mercedes), es el responsable en esta ocasión del salto a la pantalla de la novela In With The Devil de James Keene y Hillel Levin. Un thriller psicológico de seis episodios. La acción comienza con la sentencia de diez años a Jimmy Keene (Taron Egerton) por tráfico de drogas. Ante la perspectiva de pasar la próxima década entre rejas le ofrecen un trato: una década sin condicional y en una prisión de mínima seguridad o ingresar en una de máxima seguridad y acercase a un presunto asesinó en serie (Paul Walter Hauser). Conseguir que le confiese dónde enterró los cuerpos puede ser su tabla de salvación.

'La noche más larga' (8 de julio, Netflix)

Otro estreno carcelario, este en Netflix, creado por Víctor Sierra y Xosé Morais y dirigido por Óscar Pedraza. Compuesto de seis episodios, La noche más larga en un thriller de acción en el que el centro de la disputa entre dos bandos es un preso llamado Simón Lago (Luis Callejo) que acaba de ingresar en una prisión que no está preparada para la que se le viene encima. A un lado, los funcionarios que intentan repeler el ataque con el director Hugo (Alberto Ammann) al frente. Al otro, un grupo de enmascarados fuertemente armados con el único objetivo de llevarse a Simón en el que figuran los actores Roberto Álamo y José Luís García Pérez. Y en medio de todo eso, el resto de reos, que incluyen a Daniel Albaladejo y Cecilia Freire, entre otros muchos.

Una más: el estreno de ¡Qué susto, tía! (Netflix).

'Better Call Saul' (12 de Julio, Movistar Plus+)

Ha llegado la hora de decirle adiós a Saul Goodman (Bob Odenkirk) y Kim Wexler (Rhea Seehorn) con la emisión de los capítulos que restan para el final de su sexta y última temporada. Es decir, del 8 al 13. Preguntas hay muchas aún por resolver. Y una de las que más preocupan es quizá cuál será el desenlace para Kim teniendo en cuenta que su personaje no fue parte de Breaking Bad. Otra, ¿cómo harán para conectar ambas series y cómo será la esperada aparición de Jesse Pinkman (Aaron Paul) y Walter White (Bryan Cranston)? Por último, ¿cómo terminarán Gus (Giancarlo Esposito) y Lalo (Tony Dalton) con su juego del gato y el ratón?

'Santa Evita' (26 de julio, Disney+)

Con Salma Hayek figurando en los títulos de crédito como productora, Santa Evita es la adaptación a serie de la obra del escritor argentino Tomás Eloy Martínez. En ella se sigue el viaje que el cuerpo de Evita Perón, ocultó durante 16 años para evitar que se apropiasen de él con motivos político. El guion corre a cargo de Marcela Guerty y Pamela Rementería y Eva Perón está interpretada por Natalia Oreiro. Además de ella, Ernesto Alterio es el coronel Moori Koenig. Participan en el reparto también Francesc Orella como el doctor Pedro Ara y Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón.

'Por mandato del cielo' (27 de julio, Disney+)

Jon Krakauer firmó el bestseller en el que contaba el asesinato en 1984 de Brenda Wright, un caso real que le sirvió para abordar también los orígenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el fanatismo. Wright, interpretada en esta miniserie de siete episodios por Daisy Edgar-Jones, murió junto a su hija en un barrio mormón de Salt Lake City, en Utah (Estados Unidos). Al frente del caso se encuentra detective Jeb Pyre (Andrew Garfield), también mormón. Su fe y su convicción se verán resquebrajadas a medida que su investigación avanza. Eso es lo que promete la sinopsis de Por mandato del cielo.

Dos más: la segunda temporada de Rebelde (Netflix) y la tercera de High School Musical: The Musical: The Series (Disney+).

'Paper Girls' (29 de Julio, Amazon Prime Video)

El cómic de ciencia ficción de Brian K. Vaughan da el salto al mundo de las series con Camryn Jones (Tiffany), Riley Lai Nelet (Erin), Sofia Rosinsky (Mac) y Fina Strazza (KJ) en los papeles de las cuatro repartidoras de periódico que, tras la noche de Halloween de 1988, son lanzadas al futuro. A sus 12 años se ven envueltas en una guerra entre viajeros en el tiempo. Además, como si eso no fuese suficiente a su edad, tendrán que hacer frente a un clásico de los viajes al futuro: encontrarse con sus versiones adultas y descubrir que lo que han llegado a ser está muy lejos de lo que pensaban que serían cuando entraban en la adolescencia.

Ocho Más: los estrenos de Buscarse la vida en Brooklyn (Movistar Plus+), Desparejado (Netflix), Fanático (Netflix), Almost Fly (HBO Max), Pequeñas Mentirosas: Pecado Original (HBO Max) y Ámbar dorado (Apple TV+), la tercera de Harley Quinn (HBO Max) y la segunda temporada de Apariencias (Apple TV+).