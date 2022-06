'The Boys', vuelve la serie de Amazon Prime que deconstruye el mito del superhéroe

The Boys, la serie de superhéroes más irreverente, crítica, políticamente incorrecta y bestia regresa a Amazon Prime Video con una tercera temporada que, vistos los tres episodios con los que se presenta este jueves de nuevo ante su entregado público, no solo no defrauda, sino que eleva la apuesta. Algo que parecía imposible tras el impacto de la primera y el crecimiento mostrado en la segunda. Dice su creador, Eric Kripke, que "la audiencia me lo dirá, pero creo que esta es la mejor temporada".

El responsable de la adaptación de los aplaudidos cómics de Garth Ennis y Darick Robertson ostenta, además, el honor de haber firmado una de las series más longevas de la televisión: Supernatural. En una conversación con Público y preguntado sobre qué se puede esperar de esta entrega comenta que, básicamente, "más de lo mismo". Entendiendo que 'más de lo mismo' es todo eso que ha convertido a The Boys en una de las mejores y más arriesgadas series de superhéroes actualmente en emisión.

Según explica Kripke, "no jugamos al juego de superarnos a nosotros mismos, porque creo que es lo último que tiene que hacer un creador". Por el contrario, lo que intentan es "profundizar en los personajes tanto como podamos" para averiguar "quiénes son realmente ellos y cómo dramatizar eso". Ese camino hacia la dramatización provoca que muchas veces le lleve "a los lugares más locos posibles…". Algo que se les da especialmente bien a los artífices de esta serie. Si la escena de la ballena en la segunda temporada fue impactante, solo en los tres primeros episodios de esta tercera hay varias con mimbres de superarla.

La premisa de la que parte The Boys es la de fantasear con qué pasaría si los superhéroes existiesen en el mundo real. Su tesis es que la mayoría no solo no usaría sus poderes para hacer el bien e impartir justicia, sino que todas esas habilidades serían una mercancía que rentabilizar por parte de una empresa, Vought International, que les usa como activos construyendo todo un imperio basado en la adoración, el merchandising, el ego y la avaricia. Además, sus actos quedan libres de culpa y no rinden cuentas por sus barrabasadas.

Karl Urban y Antony Starr en 'The Boys'. — Amazon Prime Video

Además, sus actos quedan libres de culpa y no rinden cuentas por sus barrabasadas. El paralelismo con los poderosos que esquivan las consecuencias de sus actos simplemente por el hecho de tener poder y dinero se hace solo. En un mundo 'real' donde existe un puñado de seres con superpoderes como el que dibujaron los autores del cómic la violencia está a la orden del día. Es una de las señas de identidad de esta serie, en la que se ha visto de todo y se verán aún más. La duda que surge es si existe algún límite, si hay alguna regla, escrita o no, que sigue Kripke como creador a la hora de decidir qué va a mostrar en pantalla.

Ante esta pregunta, Jensen Ackles, que se incorpora en esta tanda al reparto como Soldier Boy, se ríe asegurando que él sí encontró un límite leyendo el guion, aunque no especifica cuál. "Fui y le dije: 'No puedo hacer esto, Eric. Quiero, pero no puedo'. Y esta fue su reacción, se rió de mí", bromea el actor, que ya coincidió con Kripke en Supernatural. A su lado, entre risas, el creador se divierte con la anécdota al tiempo que comenta que, si bien "en términos de creatividad Amazon no nos da límites, intentamos ser nuestra propia policía, porque no quiero que la violencia parezca gratuita, explotada o impactante por impactante, creo que esto sería una serie más fea de la que quiero hacer".

"Siempre hay cosas locas, pero pienso 'qué me quiere contar eso sobre el personaje' o si puedo contar la historia sin eso. Y si mis guionistas no pueden responder a esta pregunta, no lo hacemos. No importa lo locas que se pongan las cosas, tengo que poder mirarte con la cara seria y explicarte por qué". Ese sería el límite. Violencia, sí. Pero que signifique, que esté justificada para entender al personaje en cuestión o la situación y que en ningún caso resulte gratuita.

Fotograma de la nueva serie de Amazon Prime Video, 'The Boys'. — Amazon Prime Video

En la anterior temporada, que acabó a principios de noviembre de 2020, uno de los personajes más potentes fue Stormfront (Aya Cash), una superheroína a la altura del sadismo y la amoralidad de Homelander (Antony Starr) que resultó ser una nazi. Sirvió para dar cabida en la trama a un tema tan actual como el ascenso del supremacismo y de la ultraderecha y su llegada a las instituciones. Porque The Boys, dentro de su universo ficticio y de gente con superpoderes, está muy pegada a lo que pasa en el mundo real y a todo lo que va mal en él. Temas como el abuso del poder, el autoritarismo, el capitalismo más descarnado, las fake news, el mal uso de las redes sociales… están más que presentes. Quizá por eso es una serie que no solo gusta a los fans de los superhéroes, sino también a quienes huyen del género. Para esto Kripke también tiene una explicación.



Desde el punto de vista del creador de The Boys, la suya es una serie que "si no te gustan los superhéroes, en general te gusta The Boys porque deconstruye el mito. Este lenguaje está en todas partes, todo el mundo lo conoce ahora. Nosotros contamos la historia de qué pasaría si pones superhéroes en el mundo real y cómo de horrible sería esta idea. Manejamos ser críticos con el mito del superhéroe y al mismo tiempo abrazarlo. Siempre digo que es una serie para gente que odia a los superhéroes y es una serie para gente que adora a los superhéroes porque criticamos todos los tropos del género mientras los hacemos".

Escena de la serie de Eric Kripke. — Amazon Prime Video

Jensen Ackles se une en esta tercera temporada a un reparto multitudinario encabezado por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon y Karen Fukuhara, entre otros muchos. Sobre la expectación que hay entre los seguidores de la serie y los lectores del cómic por verle en la piel y el uniforme de Soldier Boy, comenta que para prepararse siguió el consejo de Kripke de no leerse el material original "porque quería que encontrarse al personaje en las páginas" del guion. Sobre la expectación, reconoce que sí, que hay mucha, pero también "mucha presión autoimpuesta porque esta es una serie de la que soy un gran fan. Probablemente he puesto más ansiedad sobre mí mismo de la que necesitaba solo porque no quería" fallar en su cometido.

Soldier Boy es uno de los platos fuertes y la gran novedad de esta temporada. Su llegada a la serie tiene mucho que ver, sin hacer spoilers, con la trama central. Por otro lado, y por lo que avanza el tráiler, Butcher (Karl Urban) está listo para cruzar la línea en su obsesión por parar los pies a Homelander y llevar a cabo su venganza personal. Otra cosa es cómo eso le afectará como ser humano que intentaba redimirse y dejar atrás sus muchos vicios y cómo influirá su decisión en sus 'chicos'. Quizá no todos estén de acuerdo con el camino que ha tomado y esas tensiones siempre latentes pasen factura a su unidad.