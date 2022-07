Cinco series destacadas para ver en Movistar Plus+

El catálogo de Movistar Plus+ ofrece a sus suscriptores algunos de los mejores títulos británicos de los últimos años, pero también españoles. De hecho, tres de las mejores series nacionales vistas en la primera mitad del año (La Unidad, Nasdrovia y Rapa) son producciones suyas. Esta es una selección de dos dramas cargados de intensidad, un par de series de puro disfrute aventurero y una comedia absurda para dejarse llevar en verano.

'The Responder' (2022)

Serie británica con Martin Freeman como protagonista en un papel creado para su lucimiento en el que eso es justo lo que hace: lucirse. Interpreta a Chris, un policía que patrulla de noche las calles de Liverpool atendiendo llamadas de Emergencias. La presión, la falta de descanso, los problemas familiares y su carácter conforman un cóctel que desencadena momentos de verdadera tensión y caída al pozo. Su salud mental está en juego, pero no es lo único.

Su compañera novata, Rachel (Adelayo Adedayo), puede ser su tabla de salvación osu destrucción definitiva. Cinco episodios inspirados en historias reales vividas y contadas por el expolicía y escritor Tony Schumacher que se desarrollan en el transcurso de una sola semana.

'Condena' (2021)

Una de esas "mejores series británicas de los últimos años" adquiridas por Movistar Plus+ es Condena, una miniserie de solo tres episodios creada por Jimmy McGovern. Se trata de un drama carcelario con tres protagonistas principales. El primero es Mark Cobden (Sean Bean), un profesor que acaba en prisión tras atropellar y matar a un hombre cuando conducía ebrio. Mientras cumple la condena que le han impuesto conoce a un funcionario, Eric McNelly

(Stephen Graham), que intenta ser honrado. Siempre lo ha sido. El problema es que la situación de su hijo, en otra prisión, no se lo pone fácil. Entre ambos personajes masculinos, Marie-Louise (Siobhan Finneran), una monja al frente de un grupo de apoyo a presos al que acude McGobern.



'La peste' (2018)

Una de las primera producciones propias de Movistar Plus+, cuando aún no llevaba el Plus en su marca, fue La peste con Alberto Rodríguez al frente, constó de dos temporadas. La primera fue un thriller oscuro con muchos diálogos filosóficos para escuchar varias veces, analizar y retener. La segunda, más luminosa en muchos sentidos, una de aventuras realmente entretenida con un último episodio cargado de ritmo y sentido del entretenimiento.

La acción de La peste arrancaba en la Sevilla del siglo XVI, cuando la ciudad era centro de la economía europea gracias a su puerto. Mateo (Pablo Molinero), un exmilitar con muchos fantasmas, tenía que encontrar al hijo bastardo de un amigo, Valerio (Sergio Castellanos). En su búsqueda se reencontraba con Teresa (Patricia López), la viuda de ese amigo fallecido.

'Fantasmas' (2019)

TNT ha estrenado este año el remake americano de Fantasmas. La original, la británica, llegó el pasado año a Movistar Plus+, donde pueden verse

actualmente tres de las cuatro temporadas. Matthew Baynton, Simon Farnaby, Martha HoweDouglas, Jim Howick, Laurence Rickard y Ben Willbond firman el guion de una comedia muy loca en la que también son parte del reparto.

La premisa de la que parte es la de una pareja con problemas para encontrar casa debido a lo abusivo del mercado inmobiliario británico hasta que un día es contactada por un notario. Ella resulta ser la heredera de una casona de campo de una pariente lejana a la que ni conoció. Los nuevos propietarios decidenmudarse allí y convertirla en un hotel. El problema es que deben compartir espacio con unos fantasmas muy poco cívicos y de distintas épocas.



'La Fortuna' (2021)

Aunque no gozó de críticas unánimes, la primera serie de Alejandro Amenábar, basada en el cómic Guillermo Corral y Paco Roca, El tesoro del cisne

negro (Astiberri), resultó ser una de aventuras muy entretenida. Con guión del propio Amenábar junto a Alejandro Hernández, contaba los encuentros y desencuentros de los funcionarios Lucía (Ana Polvorosa) y Álex Ventura (Álvaro Mel) con la burocracia española y estadounidense a la hora de recuperar el tesoro de un antiguo barco español hundido.

Aunque lo más interesantes de La Fortuna son las escenas, juntos y por separado, protagonizadas por Stanley Tucci y Clarke Peters como el cazatesoros Frank Wild y el abogado Jonas Pierce. Mención especial para Karra Elejalde como ese Ministro de Cultura que hace de su capa un sayo y que físicamente se asemeja bastante a Javier Solana.