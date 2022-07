Las cinco mejores series españolas vistas en la primera mitad de 2022

Una comedia muy negra, una historia luminosa e inspiradora, dos thrillers muy distintos y un drama con el que se puede sonreír. Esta es la selección de cinco de las mejores series españolas o nuevas temporadas estrenadas y vistas de enero a junio en las plataformas.

'La Unidad' (Movistar+)

Dani de la Torre y Alberto Marini, creadores de La Unidad, firmaron una primera temporada redonda. Con la segunda, lejos de acomodarse en la fórmula que tan bien les había funcionado, decidieron lanzarse con decisiones de guion tan arriesgadas como acertadas que dieron como resultado la mejor serie de la primera mitad del año dentro del panorama nacional. Un thriller que funciona como un reloj, con un ritmo vertiginoso y adictivo y unos personajes tan bien escritos como interpretados por Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Luis Zahera, Fariba Sheikhan, Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco y Fele Martínez, por mencionar solo a algunos. En esta segunda entrega de la serie producida por Buendía Estudios —hay una tercera confirmada—, el enemigo se metió hasta dentro. Eso aumentó la tensión y el peligro en las tramas hasta límites dolorosos.

'Días Mejores' (Amazon Prime Video)

Días Mejores, creada por Adolfo Valor y Cristobal Garrido, es una de esas series que van calando poco a poco, capítulo a capítulo. Abordando un tema tan dramático y cercano como el duelo y gracias a unos personajes a los que resulta imposible no cogerles cariño, esta producción de VIS junto a Zeta Studios consigue atrapar y hacer que lo que les ocurre a Sara (Marta Hazas), Pardo (Erik Elías), Luis (Fancesc Orella) y Graci (Alba Planas) importe, y mucho. Cuatro personas dispares y en momentos vitales muy distintos unidas por la pérdida de su pareja o expareja. Bajo la batuta de la singular doctora Laforet (Blanca Portillo), los cinco recorren el camino juntos. Además, Días Mejores cuenta con varias apariciones de Pedro Casablanc, que siempre suma.

'Nasdrovia' (Movistar+)

En la primera temporada de Nasdrovia, Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva) atravesaban una crisis, la de los 40. Les daba fuerte, dejaban la abogacía y montaban un restaurante ruso que, por cosas, acababa lanzándoles a los brazos de la Tambovskaya. Una comedia negra que en su segunda entrega se escoró más hacia el drama por cómo acabó la anterior y porque ahora la crisis de Edurne y Julián no tiene nada que ver con la edad, sino con sobrevivir. La serie creada por Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez está llena de momentos divertidos y cómicos, pero también muy duros, especialmente para Edurne, hundida en un pozo de difícil salida. Como explicaba su director, Marc Vigil, sobre la última temporada de Nasdrovia , es "más oscura, más dramática, más todo". Además, para su despedida, esta serie de Movistar Plus+ en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), se marca una "traca final" en alto explosiva.

'Rapa' (Movistar Plus+)

Rapa, serie de Movistar Plus+ en colaboración con Portocabo, es un thriller atípico. En lugar de apostar por el clásico esquema de quién cometió el crimen que los protagonistas intentan descifrar, el nuevo trabajado de los creadores de Hierro, Pepe Coira y Fran Araújo con la dirección de Jorge Coira y Elena Trapé, desvela en el primer capítulo quién es el culpable. Con esa revelación sobre la mesa en el arranque, el resto de la serie desgrana por qué alguien quiso matar a la alcaldesa de Cedeira y qué es lo que convierte a alguien normal en un asesino. La investigación la llevan a cabo Matie, una agente de la Guardia Civil interpretada por Mónica López, y Tomás, un profesor de literatura en Secundaria al que da vida Javier Cámara y que se convierte en la mejor baza para resolver el caso.

'Ser o no ser' (PLAYZ)

Producida por RTVE en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio), esta serie creada por Coral Cruz nació de una cena con unas amigas. Una de ellas les comentó que su hijo estaba transitando y a Cruz le pareció que era un buen tema para abordarlo en una serie. De ahí surgió Ser o no ser, la historia de Joel (Ander Puig), un adolescente que ha comenzado el proceso de transición y que, junto a dos amigos, comienza a estudiar Bachillerato Escénico. Una de adolescentes que también le habla a un público adulto desde la perspectiva de los primeros. Son solo seis episodios de 25 minutos que atrapan por la sencillez, la cercanía y la naturalidad con la que se cuentan tanto la historia de Joel como las de todos los que le rodean. Y, lejos del drama profundo, se trata de una serie llena de luminosidad e inspiradora.