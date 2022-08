Cinco series destacadas para ver en Starzplay

Starzplay es la plataforma de The Act, The Great, Normal People, Gangs of London y Pennyworth y que, en las últimas temporadas, ha acogido algunos estrenos dignos de mención y agrandado su catálogo con títulos vistos antes por otras vías, como El infiltrado.

Cuenta con su propia aplicación o puede adquirirse junto con otras plataformas como Amazon Prime Video, Apple TV+ y Rakuten y algunos operadores de telefonía.

'Gaslit' (2022)

Del caso Watergate, el que a la postre acabó por obligar a Richard Nixon a dimitir, se ha contado mucho tanto por escrito como filmado. Todos los hombres del presidente (1976), centrada en la investigación de los periodistas de The Washington Post Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), es un clásico. Sin embargo, Gaslit, creada por Robbie Pickering, aborda aquel caso de espionaje a los demócratas desde un ángulo distinto y se aproxima al escándalo a través de Martha Mitchell (Julia Roberts), republicana activa y esposa del Fiscal General de los Estados Unidos, John Mitchel (Sean Penn).

La serie tiene momentos verdaderamente cómicos y rocambolescos porque los acontecimientos lo fueron. Dibuja a aquella panda de espías torpes liderados por un nazi como Liddy (Shea Whigham) como eso, como un grupo de aficionados que se vio delatado por su propia ineptitud. Verles actuar en pantalla da una idea de lo burdo que fue todo el plan y cómo dejaron una operación delicada y secreta en manos de quienes no estaban capacitados. Además de Liddy y del matrimonio Mitchell, el guion sigue también a John Dean (Dan Stevens), abogado de la Administración Nixon que parecía ser el único con un poco de sentido común de entrada, aunque se dejase llevar por su afán de agradar a un presidente al que idolatraba.

'Dr. Death' (2021)

El doctor Christopher Duntsch existe y fue condenado por sus actos dentro del quirófano, pero pararle no fue sencillo. Dr. Death cuenta, partiendo del material del podcast con el que comparte título, cómo fue su ascenso y caída. Interpretado en varios tiempos por Joshua Jackson, que consigue crear a un personaje desagradable en muchos sentidos y con un ego desmesurado, la serie recoge no solo los años de Duntsch como médico, sino también cómo llegó a serlo y cómo entonces ya se creía mucho mejor de lo que en realidad era.

Desarrollada por Patrick Macmanus, Dr. Death falla en algunos aspectos como serie. Da vueltas sobre lo mismo a lo largo de sus ocho episodios y en muchas ocasiones parece no avanzar. Aún así, la actuación de Jackson es notable. Sobre todo, merece la pena ver en acción a ese equipo de investigadores que forman Christian Slater y Alec Baldwin como dos neurocirujanos que supieron ver el peligro para los pacientes que suponía su compañero de profesión y se afanaron en conseguir arrebatarle la licencia. Ellos son los doctores Randall Kirby y Robert Henderson.

'El infiltrado' (2016)

En su momento, en 2016, El infiltrado, como se tradujo The Night Manager, se emitió en España en AMC. Ahora, para quien quiera recuperarla aprovechando las vacaciones, está disponible en Starzplay. Su protagonista principal es Jonathan Pine, al que da vida Tom Hiddleston. Se trata de un exsoldado británico que combatió en la guerra de Irak y que, a su vuelta, cuelga el uniforme y se convierte en recepcionista de un hotel. Trabaja en El Cairo.

Allí, con la Primavera Árabe como telón de fondo, se cruza con la pareja de alguien con tanto poder como corrupción en sus manos al que las autoridades británicas quieren cazar. Richard Roper (Hugh Laurie) es un traficante de armas con el que Pine comienza a relacionarse para pasarle toda la información que pueda a Angela Burr, agente de un grupo de investigación creada exclusivamente para atrapar a Roper y que tiene en este infiltrado su principal baza. El infiltrado es un thriller correcto en el que su gran reclamo es ver en acción a Laurie, Hiddleston y Olivia Coldman.

'Shining Vale' (2022)

Terror y comedia, eso es lo que ofrece Shining Vale, que plantea la caída mientras intentaba levantarse de una mujer, escritora y madre en horas bajas. En lo profesional se encuentra atravesando una suerte de bloqueo creativo que le impide cumplir con los plazos y entregas a su editora con su segunda novela de Lady porn. En lo personal, sus hijos adolescentes no es que la tenga muy en cuenta ni estén bajo control y, además, atraviesa una crisis matrimonial tras un escarceo con el fontanero.

Esta suerte de Jack Torrance en femenino llamada Patricia Phelps está interpretada por Courtney Cox, que mezcla dos de los registros en los que mejor se ha movido en su carrera como actriz: comedia y terror. Su marido, Terry, es Greg Kinnear. Ambos, junto a sus hijos, se mudan a una casa de enormes proporciones en Connecticut que pronto, sobre todo ella, descubrirán que si se la vendieron a buen precio es porque venía con trampa dentro. Esta no es otra que el fantasma de una mujer con una agenda propia a la que da vida Mira Sorvino. Los artífices de esta serie son Sharon Horgan (Catastrophe) y Jeff Astrof (Friends).

'Des' (2020)

Reino Unido nutre de series el catálogo creciente de esta plataforma. Esta es una de ellas, una miniserie protagonizada por uno de los mejores actores británicos en activo y con un registro amplísimo. En Des, David Tennant se convierte a lo largo de tres episodios en uno de los asesinos en serie más célebres y crueles de Reino Unido. Dennis Nilsen fue un asesino en serie escocés que entre 1978 y 1983 mató a hombres, principalmente jóvenes, en Londres. Elegía a sus víctimas buscando a personas sin hogar presumiendo que si vivían en la calle es porque no tenían a nadie que se preocupase por ellos y, por lo tanto, nadie notaría su desaparición.

Nielsen no es el único protagonista de esta serie creada por Luke Neal y Lewis Arnold basándose en el libro de Kelly Jones y que busca hacer justicia a sus víctimas, las que encontraron y las que nunca aparecieron. La perspectiva que aporta Des es la del detective Peter Jay (Daniel Mays). Él es el encargado de su detención tras encontrarse los primeros restos en su casa y quien mantiene los primeros careos con él. La miniserie, en su recorrido, profundiza en cómo este se obsesiona con el caso y la impotencia al no lograr que Nielsen confiese dónde están todas y cada una de sus víctimas.