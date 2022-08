Aquellos maravillosos veranos 'seriéfilos' delante del televisor

Hay series que, irremediablemente, están asociadas al verano de la infancia de los ahora adultos. Ya sea porque en su día se emitieron en España durante el periodo estival o porque huelen a verano por estar ambientadas en el mar, la playa y hasta en las profundidades. Estas cuatro pertenecen a un tiempo en el que las plataformas no existían y alimentaron la cultura seriéfila de varias generaciones. La pena es que solo una de ellas puede verse actualmente en streaming.



'Los vigilantes de la playa' (1989-2001)

Emitida en Estados Unidos por la cadena NBC entre 1989 y 2001, esta serie cuenta con una de las cabeceras más míticas que ha dado la televisión. Al ritmo de I'm Always Here iban pasando olas, planos generales de la playa, de los vigilantes en acción y de bañistas a lo suyo. Y helicópteros y lanchas, que de eso también iba bien servida la serie protagonizada por Mitch Buchannon (David Hasselhoff), un veterano vigilante que contaba con una cuadrilla de novatos/aprendices a los que dar lecciones sobre cómo salvar con estilo a gente en apuros acuáticos.

La serie, donde el argumento giraba en torno a rescatar bañistas y a las relaciones personales entre los protagonistas, tuvo sus altibajos y triunfó por razones que saltaban a la vista. Además de Hasselhoff, en el reparto estaban Pamela Anderson, Jeremy Jackson, Michael Newman, Alexandra Paul, David Charvet... y este se iba renovando con nuevas caras de manera regular. La idea de Gregory J. Bonann fue convertida en guion por Michael Berk y Douglas Schwartz y contó con hasta dos intentos en forma de telefilm. En 2017 Dwayne Johnson se enfundó el bañador rojo para un remake en el cine.



'Vacaciones en el mar' (1977-1986)

No ha habido barco televisivo más famoso que el Pacific Princess, aquel crucero que durante parte de los setenta y ochenta surcó los mares con el capitán Stubing (Gavin MacLeod) en el puente. En España la serie se llamó Vacaciones en el mar, un título bastante obvio. Aunque en realidad era el que representaba mejor de qué trataba la serie creada y producida por el titán de la televisión Aaron Spelling era el original: The Love Boat. Es decir, El barco del amor. Y es que de eso iba, de gente que se subía a un crucero para irse de vacaciones y se enamoraba (o no).

Los pasajeros iban cambiando, pero la tripulación seguía. Además del capitán estaban el sobrecargo Gopher (Fred Grandy), el doctor Bricker (Bernie Kopell), el barman Isaac (Ted Lange) y Julie McCoy (Lauren Tewes), que era la directora. Entre los pasajeros ilustres, Tom Hanks, Kathy Bates, Gene Kelly, Jamie Lee Curtis y Michael J. Fox, por ejemplo. A finales de los noventa se lanzó un remake llamado The Love Boat: The Next Wave, pero ¿quién se acuerda?



'Verano azul' (1981)

Aunque puede que a muchos les sorprenda, la serie veraniega más aplaudida y querida que ha dado la televisión española solo tiene una temporada. La temporada de la marmota, podría llamarse. Reposición tras reposición ahí ha estado traumatizando a los espectadores de distintas generaciones con una muerte que aún muchos no han podido superar. Porque fue un golpe muy duro, historia en mayúsculas de la televisión. Si alguien quiere rememorar esos veranos de bocata de paté o tableta de chocolate y bebida de naranja instantánea, Verano azul está disponible en RTVE Play.

Un viaje patrocinado por la nostalgia para revivir las aventuras de un grupo de adolescentes de vacaciones con sus familias en la Costa del Sol. Los mayores eran Javi (Juanjo Artero), Bea (Pilar Torres), Desi (Cristina Torres, 14 años), Quique (Gerardo Garrido) y Pancho (José Luis Fernández), que era el único que no estaba brazo sobre brazo y trabajaba como repartidor en la tienda de sus tíos. Los niños eran Tito (Miguel Jove) y Piraña (Miguel Ángel Valero). Y luego estaban los dos adultos que eran los referentes de la pandilla: Julia (María Garralón), pintora también de vacaciones, y Chanquete (Antonio Ferrandis), marinero jubilado.



'SeaQuest DSV' (1993-1996)

Los vigilantes del fondo del mar. Esa fue la muletilla que en España le añadieron al título original de la serie, que lo tomaba prestado del submarino protagonista. La premisa de la que partía era la de un comienzo del siglo XXI (que ahora ya es el pasado pero entonces era el futuro) en el que el ser humano había logrado colonizar los océanos. Para velar por su bienestar y garantizar las seguridad existía una institución llamada la Organización de los Océanos Unidos.

A bordo del SeaQuest DSV se encontraba una tripulación capitaneada por Nathan Bridger. Este estaba interpretado por Roy Scheider, que conocía bien los peligros del mar después de vérselas con varios tiburones en pantalla grande. Pero no estaba solo, con él viajaban un chaval listísimo llamado Lucas Wolenczak (Jonathan Brandis), una forma de vida modificada genéticamente nombrada como Dagwood (Peter DeLuise) y un delfín bautizado como Darwin que era tan listo como entrañable. Y muchos más. El SeaQuest era muy grande. La serie mezclaba aventuras, drama, política y conciencia ecológica.