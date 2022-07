La ola de verano... 'Ésta es la grande'. Surfeando con Carpenter, Millius y Temboury

Félix Cueto Serrano se fabricó una tabla de surf inspirándose en la portada de uno de los álbumes de los Beach Boys. España estaba en pleno franquismo, pero en medio de este erial de represión y censura, aquel joven asturiano se dejó contagiar de entusiasmo y aventura y, probablemente, sin tener ni idea de lo que estaba haciendo, puso los cimientos de la cultura surf en este país. Su aventura es la mejor para "coger" la gran ola del verano y es gracias al cine

que la conocemos.

Probó su tabla primero en una piscina y después cargó con ella hasta la Playa de Salinas y ante unos asombrados bañistas –imposible imaginar qué pensarían de él ese día– se puso a surfear. Era el año 1962 y aquel fue, muy probablemente, el primer surfista de España. Es también uno de los grandes protagonistas de La primera ola, película de Pedro Temboury, un fantástico documental sobre los orígenes del surf en nuestro país.

Fascinado con esa cultura, para muchos, una forma de vida, el director viajó más de 10.000 kilómetros rastreando la pista de los pioneros. Más de 3.000 metros de súper 8 inéditos, cientos de fotografías que nunca antes se habían visto, más de ochenta entrevistas... componen esta película, que en nuestro país es un documento único.

'La primera ola', de Pedro Temboury.

'El gran miércoles'

Pero si hay una película de culto por excelencia de la comunidad surfera es El gran miércoles (1978), de John Millius. Es la historia de tres amigos que comparten una pasión: las olas. Ambientada en los años sesenta, es la primera ficción que se rodó con surfistas auténticos. Jan-Michael Vincent, William Katt y Gary Busey eran los protagonistas de esta historia en la que también había playas y la amenaza de la guerra de Vietnam.

Con un guion escrito por el propio Millius junto a Dennis Aaberg –surferos y guionistas–, con el paso del tiempo la película no decae entre los surfistas, que reconocen inmediatamente en ella a algunas de sus leyendas, como Gerry López cogiendo olas con una tabla corta fabricada por Terry Fitgerald, 'el sultán de la velocidad'. El propio Tarantino la reivindicaba al mencionarla en un momento de Death Proof.

Robert Duvall en 'Apocalypse Now'.

Con una legión de fans hoy por todo el mundo, El gran miércoles fue, sin embargo, un fracaso sonadísimo en su estreno. Entonces prácticamente nadie supo que sus personajes principales estaban inspirados en surferos reales que conocieron Aaberg y Millius. En una entrevista concedida a Sign On San Diego, el escritor explicaba hace tiempo cómo "Matt Johnson estaba basado en la gran leyenda de Malibu Lance Carson. Jack Barlow estaba basado un poco en mi hermano mayor Kemp, que fue socorrista en Malibu y un surfero respetado. Leroy el masoquista se basó en surferos radicales, marrulleros y con ganas de pelea como la leyenda de Windansea Butch Van Artsdalen, de 'La Jolla'".

Surf y Vietnam se encontraron en otros trabajos de John Millius. El guionista y director, surfista entusiasta, vivió obsesionado con aquella guerra en la que quiso participar, pero no le dejaron y un año después del estreno de El gran miércoles, el teniente coronel Kilgore (Robert Duvall) gritaba en medio de las balas de los norvietnamitas: "Me sobran cojones para hacer surf en esta playa".

"El surf es la fuente"

"El surf es la fuente. Puede cambiar tu vida. Te lo juro por dios", sentenciaba Bodhi (Patrick Swayze) en la película de Kathryn Bigelow Le llaman Bodhi (1991), una de las más populares de todas las que se han hecho sobre este deporte. Con Keanu Reeves como coprotagonista, la película ya apuntaba el notable talento de su directora en el cine de acción.

Pero el surf es un deporte universal, por mucho que el cine de EE.UU. haya intentado hacerlo solo suyo. En Chile, por ejemplo, Rodrigo Farias Moreno dirigió Viejo perro, una película documental que indaga en los orígenes del surf en las costas chilenas. Allí se vivían momentos de inestabilidad política, que los protagonistas de esta historia sufrieron menos gracias a la pasión que desarrollaron por este deporte.

Es la historia de un grupo de buzos de Quintero que, sin apenas información ni referentes, se lanzó a la aventura del surf a principios de los años setenta. Álvaro Abarca e Icha Tapia son los dos grandes personajes de este relato, donde decenas de surfistas ofrecen su testimonio sobre su propia experiencia y sobre la de compañeros que ya han muerto.

'Le llaman Bodhi' con Patrick Swayze y Keanu Reeves.

"Es un reconocimiento a los pioneros del surf en Chile. Hace tiempo estaba surfeando en la V región y estaba Icha Tapia. Él no me conocía y yo tampoco, pero le saludé respetuosamente y él también. En la misma sesión, un pendejo pasa por el lado y ni le saluda, además le 'jotea' una ola, y eso es falta de información, no respetamos a nuestras leyendas vivientes, ni agradecemos a quienes partieron con esto. En otro país, como Perú o Hawaii, los respetan y

los conocen. La idea de esto es rendirles un tributo y homenaje en vida", dijo el director en una entrevista con olasperu.com.

'Save the waves'

"Los primeros recuerdos que tengo en mi vida son acompañando a mi papá al mar a pescar o a bucear", dice Ramón Navarro 'Pichilemu', un hombre que vive cogiendo las olas más grandes del planeta y personaje al que está dedicada la película The Fisherman's Son (2015), de Chris Mallloy. El filme recorre la aventura de este hombre que, comprometido con la protección del

ecosistema, se ha convertido por méritos propios en una de las figuras esenciales del surf de todo el mundo.

The Fisherman's Son: el espíritu de Ramón Navarro forma parte del proyecto Save the Waves Coalition, con el que a través del Save the Waves Film Festival se intenta concienciar acerca de la importancia de conservar la ola de lujo chilena, Punta de Lobos. Reserva Mundial de Surfing (World Surfing Reserve), el objetivo del filme es defender la biodiversidad de esa zona, los recursos naturales y los derechos tradicionales de los pescadores locales.

Chris Malloy rodó cinco años después otro de los títulos mejor recibidos en el universo del surf: 180° South, un filme que sigue los intentos del aventurero Jeff Johnson de emular el épico viaje realizado por sus héroes, Yvon Chouinard y Doug Tompkins, a la Patagonia en 1968.

Kurt Russell y Peter Fonda, surfeando en 'Scape from L.A.'.

"Ésta es la grande"

Bruce Brown sigue a dos jóvenes surfistas por playas de todo el mundo buscando la ola perfecta en Endless Summer (1966). Curtis Hanson y Michael Apted llevaron a la ficción la historia real de Jay Moriarity, obsesionado con las gigantescas olas mavericks, las mayores del planeta. Simon Baker firmó una hermosa historia de iniciación y surf en Breath (Respira). Y Tim Burton junto a Jerry Rees parodiaba las películas de surf de los sesenta en Luau (1982).

Pero de todas las escenas de surf del cine solo hay una genuinamente mítica, la de Kurt Russell y Peter Fonda, Snake y Pipeline en la legendaria Escape from L.A. de John Carpenter. "Deja que el borde delantero te levante. No te subas a tu tabla hasta que llegues a la cresta, no lo hagas. Si te caes de la tabla... ésta es la grande".