Hijos, aniquiladores de la paz familiar y ejecutores del caos, la locura y el cabreo

Hijos que no quieren volver a casa de sus padres ni en Navidad, hijas que no solo quieren volver a la casa familiar, sino que además invitan a los padres de todos sus maridos, hijos que no quieren que su madre tenga vida más allá de ellos, hijos que conspiran a escondidas de su progenitores, hijos con secretos… Hace ya muchos años que Karl Kraus, brillante luchador contra la hipocresía armado de la sátira inteligente, sentenció que "cuando los padres han construido todo, a los hijos sólo les queda el derrumbarlo".

Y los hijos de este siglo XXI, en manos de algunos cineastas, son aniquiladores profesionales, exterminadores del amor y la paz del hogar, elementos de destrucción, desintegradores del buen rollo y promotores de caos, locura y cabreos familiares. Son los principales protagonistas de muchas historias que este verano desde el cine buscan sacar unas cuantas carcajadas a pesar del calor.

Antonio Pagudo y Malena Alterio en el nuevo filme de la directora Daniela Fejerman, 'Mamá no enRedes'. — DeAPlaneta

Y, por supuesto, las madres ahora se rebelan y hartas de hacer el papel de madres sacrificadas y entregadas, se sublevan en un acto de reafirmación de su identidad como mujeres plenas. Clara —la protagonista de Mamá no EnRedes, la nueva película de Daniela Fejerman— pone patas arriba la familia invirtiendo los roles tradicionales y revelando el molestísimo espíritu controlador y represor de algunos hijos. Malena Alterio frente a Sofía Oria y Óscar Ortuño.

"Si para los hijos imaginar que sus padres tienen vida sexual es ya de por sí perturbador, asumir que una madre divorciada no sólo tiene derecho a rehacer su vida, sino que puede buscar activamente sexo, y con hombres de todas las edades, y hacerlo, además, a través de una aplicación que ellos mismos utilizan para ligar… es demasiado", asegura la cineasta, que coincide en la cartelera este fin de semana con otras dos mujeres cineastas que se han apuntado a las comedias de verano.

Fotograma de la película 'Pijamas espaciales', de Clara Martínez Lázaro. — Elamedia Studios

Alexandra Leclére es una de ellas y otra de las que ha decidido reírse un poco de la milenaria historia de preocupaciones y renuncias a cuenta de los hijos. Mis queridísimos hijos, con los veteranos Josiane Balasko y Didier Bourdon, presenta a una pareja que, por fin, disfruta feliz de la jubilación, aunque echa de menos a sus hijos. La nostalgia por los momentos familiares perdidos se convierte en rebote monumental cuando se enteran de que sus retoños no piensan visitarles en Navidad, así que deciden tenderles una trampa.

Julio llega con varios estrenos de comedia familiar

Un sentido del humor un pelín más extravagante es el que maneja Clara Martínez-Lázaro en su segundo largo, Pijamas espaciales, donde explora las relaciones de pareja y en el que da la mano a Fejerman introduciendo en su historia las populares aplicaciones de citas. Laura Mañá también se ocupa de la pareja en Un novio para mi mujer (22 de julio), pero deja un poco de lado el mundo virtual para volver a lo de toda la vida. Belén Cuesta, Diego Martín y Hugo Silva, enredados en una mala estrategia para romper un matrimonio evitando traumas y disgustos.

Familia y comedia se cierran este verano con tres títulos más. La nueva entrega, tercera, de Padre no hay más que uno (14 de julio), de Santiago Segura; la segunda de la serie de Philippe de Chauveron sobre la familia Verneuil, Dios mío, ¿pero qué nos has hecho? (19 de agosto), y la nueva película de Emmanuel Poulain-Arnaud, ¿Y esto... de quién es? (5 de agosto), donde Alexandra Lamy es la 'matriarca feliz' que ve cómo se desmorona la paz familiar el día que encuentra una prueba de embarazo positiva en el lavabo.

Escena de la película de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno 3'. — Sony Pictures

Este verano la comedia tentará con otros caminos, como el que investiga la cineasta Catherine Corsini en La fractura (29 de julio), una película con Valeria Bruni Tedeschi en la que salen a relucir todas las razones para las protestas de los chalecos amarillos, o el de Nacho G. Velilla, que en Por los pelos. Una historia de autoestima (12 de agosto), se ríe un poco de la alopecia y autoestima masculinas.

Más negro y definitivamente mucho más noruego es el sentido del humor de Hallvar Witzø (director) y Erlend Loe (guionista), en Todo el mundo odia a Johan (19 de agosto), historia de un dinamitero aficionado, enamorado de su vecina, a la que de pequeña 'explotó un poquito'. Son habitantes de un lugar como el pueblo natal del director, que, en declaraciones a Cineuropa, explicó que creció "con más alces y tejones que personas, en un lugar donde todos se conocen y donde hay conflictos ancestrales entre personas que se han heredado de generación en generación, sin que nadie sepa como comenzó todo. De donde vengo, hay personajes que andan en ciclomotores con alcohol ilegal en sus tanques, construyen casas sin planos y talan los árboles unos a otros cuando el conflicto con su vecino llega a su punto máximo".