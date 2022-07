Series que transmiten tanto buen rollo como estar de vacaciones

Se estrenan tantas series cada temporada y hay tantas recomendaciones que seguir que a veces no se sabe por dónde empezar. Además, no hay que obviar que el humor del que se está también influye a la hora de decidir y no siempre apetece ponerse a ver 'la mejor serie del año' por muy buenas crítica que tenga y muchas nominaciones que atesore. Para quienes buscan títulos que transmitan tan buen rollo como tener unos días de vacaciones y descanso, esta es su lista. Todas comedias, con risas y emociones a flor de piel y personajes de los que encariñarse.

'Friends' (HBO Max)

Para empezar, nada como un clásico. Una comedia con capítulos de poco más de 20 minutos, 10 temporadas (se emitió de 1994 a 2004) y el grupo de amigos más querido de la televisión, aunque unos eran más entrañables que otros. Con un planteamiento tan cómico como sencillo, la serie creada por Marta Kauffman y David Crane era capaz de tratar temas de verdadero calado y ser crítica con la actualidad del momento. Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani vivían en Manhattan y pasaban las horas muertas en el mítico Central Perk. En mayo del año pasado se emitió un programa especial que reunió a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer e hizo llorar a más de uno.

'Modern Love' (Amazon Prime Video)

Esta bebe de una sección de The New York Times en la que se cuentan historias como las que refleja la serie, que a día de hoy cuenta ya con dos temporadas. El amor del título no se refiere solo al romántico, también hay de otros tipos. Como le ocurre a toda antología, hay unos capítulos mejores que otros, pero lo cierto es que en general fomenta el buen rollo por aquello de que sus historias se basan en la sencillez, y en la superación de obstáculos. Además, tiene en su reparto a algunos actores que dan cierta garantía. Por mencionar solo unos pocos de ellos: Anne Hathaway, Tina Fey, Andrew Scott, Tom Burke, Minnie Driver y Tobias Menzies.

'La extraordinaria playlist de Zoey' (HBO Max)

Zoey (Jane Levy), la protagonista de La extraordinaria playlist de Zoey, es una joven de San Francisco con un singular poder adquirido en una situación no menos singular. Estaba haciéndose una resonancia por unas jaquecas cuando se produce un terremoto y sale de allí con la habilidad de poder leer la mente y los sentimientos de la gente. Pero no de cualquier forma, sino como si todo fuese un musical. Ella está tan tranquila a sus cosas cuando de pronto todo el mundo a su alrededor comienza a bailar y cantar como respuesta a la frustración, preocupación o enamoramiento de alguien presente. Algo que no le ayuda a decidirse ante el importante dilema que tiene delante: un guapo compañero de oficina, Simon (John Clarence Stewart), o un no menos guapo mejor amigo, Max (Skylar Astin). Enredos, ligereza (a veces no tanta) y buenos números musicales, eso es lo que ofrece la serie de Austin Winsberg.



'Ted Lasso' (Apple Tv+)

Desarrollada por Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt, Ted Lasso es sinónimo de buen rollo. Porque su protagonista, el que da nombre a la serie, es un tipo que hace del optimismo su filosofía de vida y se lo contagia, aunque se resistan, a todos aquellos que le rodea. Lasso, interpretado por Jason Sudeikis y su bigote, es un entrenador de fútbol americano que deja a su familia atrás y se muda a Reino Unido para entrenar a un equipo de la Premier. Además del choque cultural entre lo americano y lo británico, a su nada fácil adaptación se suma el hecho de que no tiene ni idea del reglamento del deporte para el que le han contratado. Menos mal que tiene cerca a su segundo, Beard (Brendan Hunt), y una capacidad extraordinaria para que la gente se ponga a remar a favor suyo. También los hay que le ponen palos en las ruedas, claro.

'Starstruck' (HBO Max)

En el capítulo de protagonistas femeninas que son un desastre y al mismo tiempo entrañables, Jessie (Rose Matafeo) es la reina, sin duda. Una joven neozelandesa que se mudó a Londres para buscarse la vida y que va encadenando trabajos mal pagados. Lo mismo hace de niñera, que sirve palomitas en un cine pequeño, que reparte flores. Lo que haga falta para pagar el alquiler de un piso con una distribución realmente extraña. Una noche se lía con un tipo al que acaba de conocer en un local y este resulta ser la estrella del cine de acción Tom Kapoor (Nikesh Patel). Creada por la propia Matafeo, la serie, de dos temporadas por ahora de seis episodios cada una, recorre los encuentros y desencuentros de esta extraña pareja a la que es imposible no desear que las cosas les vayan bien.

