Cinco series destacadas para ver en Apple TV+

Algunas de las series más aclamadas y reconocidas por la crítica en los últimos años se encuentran en Apple TV+. De hecho, una de ellas, Separación, ha entrado en la lista de las mejores series internacionales. Su producción en España comenzó este curso con Here and Now. Estos son cinco de los títulos más interesantes que se pueden encontrar en la plataforma, para lo que no es necesario ser del club Apple para acceder.

'Fundación' (2021)

David S. Goyer decidió asumir el complicado reto de adaptar una de las sagas de literatura de ciencia ficción más complejas y con fama de inadaptable y, tras la primera temporada, puede decir que, con sus más y sus menos, ha salido airoso en algunas partes.

El resultado ha sido una serie pausada, de una belleza en lo estético abrumadora y con un casting que ha sabido captar la sobriedad y el peso de lo que tenían entre manos. Brother Dusk y Brother Day, las dos versiones adultas de ese Emperador que se perpetúa a base de clones, están interpretadas por Terrence Mann y Lee Pace. Hari Seldon, padre de Fundación y matemático visionario que advierte a los primeros de que su poder tiene fecha de caducidad, es Jared Harris.

La serie va pasando de un escenario a otro tejiendo un universo tremendamente complicado y, aún así, haciéndolo accesible para quienes no han tenido nunca entre las manos y leído la obra de Asimov. Su principal escollo es que se toma mucho tiempo para todo y eso puede derivar en bajas en el camino.

'Para toda la humanidad' (2019)

¿Qué habría pasado si Rusia se hubiese impuesto en la carrera espacial y hubiera llegado a la Luna antes que Estados Unidos? Para empezar, que el momento histórico de Neil Armstrong y su mítica frase pronunciada aquel 20 de julio de 1969 tras alunizar con el Apolo XI no habría existido. Ni ese hito, ni otros muchos.

Esa es la premisa de la que parte Para toda la humanidad, serie protagonizada por Joel Kinnaman y Michael Dorman que cuenta ya con tres temporadas de diez episodios cada una. Con unos personajes y una tramas que van a más con cada entrega, lo suyo es explorar el espacio, pero también la historia, la política, la sociedad... Cuentan que surgió de una conversación entre Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) y el astronauta Garrett Reisman planteándose la pregunta del comienzo.

'Slow Horses' (2022)

Tal es la confianza de Apple TV+ en esta serie de espías británicos que su primera temporada se estrenó en abril, la segunda llegará a finales de este mismo año y ya hay confirmadas dos entregas más aún por rodar. Gary Oldman es el protagonista principal de esta serie basada en las novelas escritas por Mick Herron. El reconocido actor británico interpreta a Jackson Lamb, líder de un grupo de agentes de inteligencia instalados en una sede del MI5 llamada Slough House.

En el reparto figuran también Kristin Scott Thomas y Jonathan Pryce. Una de espías con bien de tensión y de personajes atrayentes moviéndose por Londres, que siempre queda muy bien en pantalla.

'Pachinko' (2022)

Ha sido una de las series más comentadas en lo que va de año por la crítica en redes sociales y una de esas recomendaciones boca a boca. Pachinko está creada, escrita y producida por Soo Hugh (The Killing) y cuenta la historia de cuatro generaciones. Rodada en tres idiomas (coreano, japonés e inglés), viaja de un país a otro a través de sus personajes para completar el retrato que tiene entre manos, tan complejo como humano.

Sus protagonistas son los miembros de una familia migrante coreana que deja atrás su país en busca de un futuro mejor. La acción arranca en Corea del Sur, a principios del siglo XX, con la abuela Sunja como la matriarca de la familia. Sigue con su nieto, Solomon, en la década de los ochenta. Quienes la han visto han caído rendidos ante ella.

'Invasion' (2021)

Invasión, creada por Simon Kinberg (Marte) y David Weil (Hunters), es una de esas series que se cuece a fuego lento, una de invasión extraterrestre en la que lo de menos son los alienígenas. Lo que realmente importa es cómo la irrupción de estos seres afecta a sus protagonistas, repartidos por distintos puntos del planeta.

En un pueblo apartado de Estados Unidos está el sheriff John Bell Tyson a punto de jubilarse cuando todo ocurre. En Long Island vive la familia de origen sirio compuesta por una madre traicionada (Golshifteh Farahani), un marido infiel (Firas Nasser) y dos hijos pequeños. En Afganistán se encuentra en misión el militar estadounidense Trevante Ward (Shamier Anderson). Con él abre la serie y es donde empieza todo.

En Japón, Mitsuki (Shiori Kutsuna) trabaja en el departamento de comunicaciones de la agencia espacial del país. Y, para terminar, el guion sigue a una excursión de chavales en Reino Unido en la que estos quedan atrapados tras accidentarse el autobús en el que viajan.